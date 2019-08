Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović napokon je komentirala nedavne napade huligana na pripadnike srpske manjine kod Knina, ali i izjave Milorada pupovca koje su uslijedile nakon tog događaja.

Predsjednica se, što se gorućih tema tiče posljednjih nekoliko tjedana nije niti slovom oglasila, ali u petak je napokon nešto rekla o napadima huligana na pripadnike srpske manjine kod Knina. Objasnila je i zašto se dosad nije oglašavala o tome.

"Moj posao, moja uloga nije hraniti nečije ideološke ili političke, pa rekla bih čak i poslovne ambicije. A ponajmanje jest moja uloga produbljivati podjele u hrvatskom društvu", rekla je Predsjednica u razgovoru za HRT.

"Moram reći da nasilje uvijek i svugdje osuđujem. Osuđivala sam ga i osuđujem. Ali želim isto tako vrlo jasno reći da se ne može svaki incident koji se dogodi između hrvatskih građana raznih nacionalnosti kvalificirati a priori kao etnički incident odnosno etnički motivirano nasilje. Neću dopustiti da se to radi u Hrvatskoj jer vrlo je neugodno i neodgovorno kad političari počnu komentirati i etiketirati te incidente zanemarujući ili stvarne činjenice koje su utvrđene službenom istragom ili uopće ne brinući o tim činjenicama. To je vrlo opasno jer to izaziva novu spiralu nasilja, netoleranciju i izgreda i takvu vrstu političke neodgovornosti neću dopustiti", naglasila je Predsjednica.

Komentirala je i izjave Milorada Pupovca, ponajviše onu da je Hrvatska faktor nestabilnosti u regiji.

"Ta je izjava u najmanju ruku bezobrazna, a rekla bih i vrlo neodgovorna. Gospodin Pupovac iznio je, nažalost, niz neistina na račun vlastite države. On mora shvatiti da je on zastupnik u Hrvatskom saboru, da predstavlja srpsku zajednicu u Hrvatskoj , hrvatske građane kojima je glavni grad Zagreb, a ne Beograd", rekla je Grabar Kitarović.