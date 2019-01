Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović kazala je u nedjelju u razgovoru za N1 da su Amerikanci od početka bili jasni oko tehničkih uvjeta za transfer zrakoplova F-16, ali i da nitko nije mogao predvidjeti kakvi će problemi nastati između SAD-a i Izraela po tom pitanju.

Predsjednica je demantirala i postojanje američkog 'non-papera' kojim je upozoreno na eventualne probleme oko transfera izraelskih zrakoplova F-16 Barak.

Kaže da je postojao samo tzv. 'white paper' s američkim tehničkim uputama za sve ponude pristigle ponude na natječaj MORH-a koje su uključivale izvorno američke zrakoplove.

"Pitala sam veleposlanika Kohorsta vrlo izravno postoji li taj non-paper o kojem se govori u hrvatskoj javnosti", otkrila je predsjednica.

"Veleposlanik mi je doslovno rekao da se tehničke upute SAD-a, ne samo u okviru izraelske ponude, već i grčke ponude, pa i same američke ponude koja se odnosila na nove F-16 blok 70 - 72, interpretiraju kao non-paper", rekla je Grabar-Kitarović.

"Moram reći da su u cijelom procesu Amerikanci bili vrlo kooperativni i kad kažu da su otpočetka bili jasni koji su uvjeti potrebni, da, to je točno, međutim nitko nije mogao predvidjeti da će u konačnici nastati ovi problemi koji su nastali između Izraela i SAD-a", objasnila je predsjednica.

Naglasila je da propali proces nabave F-16 Barak ne smatra hrvatskom diplomatskom blamažom jer je Izrael preuzeo odgovornost da ishodi američko odobrenje.

S premijerom razgovarala o kandidaturi na sljedećim izborima

Osim toga, u intervjuu za N1 televiziju kazala je da će odluku o utrci za novi mandat objaviti kad tome dođe vrijeme.



"Držim da nije sazrelo vrijeme da se objavljuje ili ne objavljuje kandidatura. Ovaj moj mandat, dakle protekle četiri godine, bile su obilježene tri različite vlade i tri različite predizborne kampanje. Mislim da smo previše vremena izgubili u predizbornim kampanjama. One su uvijek neplodno vrijeme za državu, a u tim kampanjama, to je do određene razine i mene sputavalo u svojem djelovanju, obzirom da sam htjela apsolutno ostati nepristrana i brinuti o procesu konsolidacije vlasti u Hrvatskoj.

I zbog toga držim da ne treba prerano krenuti u bilo kakvu kampanju. Uostalom, to je ono što hrvatski državljani očekuju od nas, da se posvetimo njihovim egzistencijalnim problemima i da ih rješavamo, a ne da brinemo o svojim nekakvim budućim političkim ili bilo kojim drugim funkcijama. Ali ono što vam mogu sa sigurnošću reći, što se pojavilo u medijskom prostoru, da kalkuliram nekakvom međunarodnom karijerom ili nekakvom kandidaturom, ne, to u ovom trenutku apsolutno nije u pitanju. U potpunosti se usredotočujem na ovu važnu dužnost koju obnašam", kazala je.

Kako je istaknula Grabar-Kitarović, razgovori s HDZ-om vode se u užem krugu, bez prisustva javnosti. S premijerom Andrejem Plenkovićem je, potvrdila je, razgovarala o utrci za drugi mandat na mjestu predsjednice.

Na pitanje ima li s premijerom sklopljen pakt o međusobnom nenapadanju, kako je optužuje desnica u Hrvatskoj, odgovorila je: "Prije svega postavljam pitanje, što mislite, pod kime mislite da je to ta hrvatska desnica? Je li riječ o ljudima domoljubne orijentacije, kojih ima i na lijevoj strani političkog spektra, naravno, ne može se to pripisivati ni jednoj strani političkog spektra, ljudi konzervativnog usmjerenja i tako dalje.

Mislim da se u Hrvatskoj ta podjela na ljevicu i desnicu previše bagatelizira i previše radi po nekakvim kriterijima koji nisu, koji ne postoje u modernim društvima kakvo Hrvatska želi biti, moderno europsko društvo. Nisam sklopila pakt ni s kime, i dalje ću upozoravati na probleme koji postoje u društvu. Moja je zadaća biti i korektiv stanja".

O lažnim fotografijama ministra Tolušića...

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović komentirala je i objavljivanje lažnih fotografija na kojima je ministar Tomislav Tolušić s vrlo oskudno odjevenom djevojkom, a ispred njega je droga.

Kako je kazala, prije svega treba dokazati da je zaista neka osoba na njoj: "Svatko je nevin dok mu se ne dokaže krivnja i takvo manipuliranje i stvaranje afere od toga, mislim ljudi su stvarno siti takvih stvari, stječe se dojam da živimo iz afere u aferu, dok nam ljudi grcaju u egzistencijalnim problemima. Ja jednostavno neću dopustiti, odbijam uopće komentirati tu cijelu situaciju, odbijam i gledati te fotografije. Neću dopustiti da se u Hrvatskoj razvija kultura straha, ucjena, nekakvih sumnjivih likova i interesnih obračuna na ovakav način.

Pitanje na tim fotografijama, koje navodno postoje, jest da li je došlo do zloporabe narkotika. Dakle, to je legitimno pitanje, međutim, koliko sam čula, sam ministar je rekao da će vrlo rado odgovoriti na sva pitanja i da će se vrlo rado testirati na droge. A kad je riječ o takvim fotografijama, gledajte, privatni život je privatni život. Sve dok on ne utječe na javni život, sve dok on ne utječe na nečiju politiku, to je stvar osobe. Jednostavno ne želim da se, uza sve ove probleme koje imamo, još spuštamo na tu razinu da pokušamo na najprljaviji mogući način podmetnuti jedni drugima".

Smatra da to, je li ugrožena nacionalna sigurnost s objavom tih fotografija, ovisi o tome tko je te fotografije plasirao u javnost i s kojom namjerom te da je to pitanje za službe i ljude koji se time bave.

"Možda jest, ne bih isključila da je to dio nekakvog hibridnog djelovanja iz nekakve susjedne ili druge države, kojim se nastoji destabilizirati hrvatska Vlada, pa i sama Hrvatska u ovim procesima. A naravno, ne može se isključiti niti unutarstranačke obračune, niti nekakve obračune raznih kriminalnih klanova, ali onda je to opet pitanje za pravnu državu da riješi pitanje organiziranog kriminala i obračune na ovakav način.

I u svemu tome, o čemu najviše razmišljam, jesu ministrova djeca, koja se moraju nositi u školi, među svojim kolegama. Ničija obitelj nije zaslužila biti žrtvom nečije političke funkcije", objasnila je Grabar-Kitarović.