Brijanje je nezaobilazna rutina, pa čak i zaštitni znak muškog roda. Savršeno oblikovana brada, brkovi i frizura, ali i glatka prsa ili pazusi, odsad mogu biti dio svakodnevice. Novom serijom, Philips je tržište trimera proširio posebnom inovacijom - Multigroom uređajem s čak 16 nastavaka, pružajući višestruki izbor prilikom uređivanja dlačica. Philips Multigroom je iznimno precizan i svestran trimer, jedan uređaj za sve vrste dlačica na licu i tijelu, kojim možete oblikovati precizne, ravne linije, podrezati i najdeblje dlačice ili u potpunosti obrijati neželjene dlačice od glave do pete.



Kako bi uređaj bio drugačiji od drugih, upravo je Philips odlučio uzeti stvari u svoje ruke i sve nesigurnosti kod muškaraca istaknuti društvenom kampanjom – body hair positivity, koja u glavnoj ulozi slavi mušku „nesavršenost“ i prihvaćanje vlastita tijela, bez obzira na oblik, nijanse kože ili tjelesne predispozicije. S novom globalno uspješnom kampanjom, postignuli su veliki uspjeh. U svega mjesec dana kampanja je na društvenim mrežama u regiji dosegnula preko 10 milijuna korisničkih računa i angažman od preko 600 000 lajkova i komentara.

Muškarcima se Philips Multigroom pokazao posebno zanimljivim zbog odličnog dizajna, raznolikosti funkcija i činjenicom da sad sami mogu oblikovati bradu ili kosu. To su potvrdili i naši poznati „brijači“ Mario Petreković, Luka Bulić i Juraj Šebalj koji su prepoznali prednosti trimera „sve-u-jednom jedan za sve“. Iako različita stila, potreba, a finalno i dlaka na glavi i tijelu, spojila ih je jedna prava muška stvar – uređaj Philips Multigroom. Ističući važnost brzine i jednostavnosti, posebno ih je oduševilo precizno i ugodno uređivanje, lagano i uredno brijanje te ujednačeno podrezivanje, pa je sad svim zaštitnim licima Philips kampanje postalo zajedničko svakodnevno uživanje pred ogledalom.

Ovaj se trimer koristi na različite načine, od brijanja leđa i podrezivanja dlačica na intimnim područjima do šišanja dlačica u nosu te tako želi dokazati svoju najvažniju inovativnu svrhu – da je aparat za „svako tijelo“. Čelične oštrice koje se same oštre na ovom trimeru za lice i tijelo ojačane su željezom i obrađene za maksimalnu izdržljivost. To rezultira oštricama koje ostaju oštre kao prvog dana, bez hrđanja, a svakako mu je dodatna prednost to što je 100% vodootporan te da se može koristiti za mokro i suho brijanje.

Usavršite svoj stil uz najpreciznije oštrice i najsvestraniji uređaj koji nudi 16 različitih nastavaka za oblikovanje jedinstvenog stila. Uživajte u maksimalnoj preciznosti i potpunoj kontroli gumene drške. Za kraj, dlačice sada možete još jednostavnije i uspješnije uređivati na više načina, samo morate odabrati nastavak koji vam najbolje odgovara. Brzi, praktični i precizni – koji god „dodatak“ odabrali, nećete pogriješiti.