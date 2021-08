Sve do 15. kolovoza, publika će uživati u sadržajima koje donosi ovogodišnje izdanje festivala za koji ne postoje granice ni okviri i za koji je prije svega čovjek, najbitnije središte događaja.

Neusporediva zabava, nenadmašiv adrenalin i potpuno opipljiva pozitivna energija, vladaju gradom Osijekom i to upravo zato, jer je na jučerašnjoj konferenciji za medije u Kulturnom centru, predstavljen bogat program ovogodišnjeg Pannonian Challengea koji se željno iščekivao i u kojem će publika, napokon moći uživati.



Lokacija konferencije za medije ima posebno značenje, Kulturni centar koji je ujedno i simbol kulture grada Osijeka, savršena je uvertira za sve nadolazeće točke ovog popularnog događaja, koji svojim izuzetnim divljenjem, zahvalnosti i ljubavi prema publici, pokazuje koliko je zapravo odnos samog festivala i publike, jedan o drugome ovisan. Život u trenutku i stvaranje uspomena i prijateljstava za cijeli život, izdižu Panonnian na uvijek malo posebnije mjesto od ostalih, a upravo ta činjenica pokazuje koliko Osječani i grad Osijek, marljivo stvaraju budućnost i velike stvari. I makar je Pannonian jedna vrlo ekstremna stvar jer ne može baš svatko izvoditi trikove u zraku, upravo zahvaljujući publici, postala je identitet bez kojega je ljeto u Osijeku nezamislivo. “Extreme je postao mainstream“ poručuju organizatori.





PR Foto: PR

PR Foto: PR

Nakon neizvjesne 2020. godine,ponovo garantira nezaboravno iskustvo i okuplja samo najbolje, a organizatori pozivaju sve da im se pridruže i svojim dolaskom, dodatno uveličaju. Publika je ključ i sastavni dio uspjeha ovog događaja.Na prije svega, zanimljivoj i drugačijoj konferenciji za medije, prisustvovali su- direktor Pannonian Challengea, gradonačelnik grada Osijeka –- načelnica državne Uprave za sport, pročelnica županijskog Upravnog odjela za turizam, kulturu i sport Osječko-baranjske županije –, direktorica Turističke zajednice grada Osijeka te- rukovoditeljica brenda i marketinških komunikacija u A1 Hrvatska.„Pred nama je 22. Pannonian Challenge – najbolji, najveći do sada i ono što je najljepše, vraćamo se u naše najbolje izdanje - događaj s publikom! Pannonian organiziramo dva desetljeća zbog mladih, sportaša, zaljubljenika u pozitivu, volontera i svih onih, koji čine dušu Pannonian Challengea, a to je naša publika. Grad Osijek će ovih dana preplaviti adrenalin i pozitiva, dolaze nam sportaši iz preko 20 zemalja svijeta, nastavljamo s glazbenim programom na zanimljivoj novoj lokaciji (dvorište Stare pekare, Tvrđa), postavljena je izložba u centru grada, a sve radimo u skladu s COVID mjerama i preporukama, jer nam je sigurnost svih posjetitelja i naših sugrađana na prvom mjestu. Imali smo prilike vidjeti kako ova situacija koja se zadesila čitav svijet, nije odgodila ni Olimpijske igre, a samim time ni sportski duh čovjeka. Kroz kreativnost, znanje i upornost, prelazimo sve prepreke i upravo zato danas krećemo s vrha Kulturnog centra u Osijeku i šaljemo snažnu poruku - kultura, sport i zajedništvo su jači od svega! Vidimo se na 22. Pannonian Challengeu! Hvala našim volonterima, partnerima, i sponzorima na nesebičnoj podršci“ – izjavio je, direktor Pannonian Challengea.

„Važnost Pannonian Challengea za grad Osijek je neupitna: već 22 godine ovaj festival urbane kulture pozicionira Osijek na karti svijeta kao središte sporta, zabave, ali i neuništivog karaktera. Često naglašavam kako Osijek mora imati mentalitet pobjednika, što je upravo mentalitet PC-a. To je posebno potvrđeno lanjskim izdanjem – kada se malo tko u svijetu usudio održati natjecanje ili event. Ovogodišnji fokus na povratak publike posebno me raduje, jer pokazuje kako smo svjesni da su jedina prava snaga svakog projekta - ljudi. S druge strane, COVID mjere kojih se organizacija pridržava pokazuju kako ekstremno ne znači i neodgovorno, što je također važna poruka u ovim izazovnim vremenima. Pannonian Challenge za Osijek puno je više od projekta, a za Osječanke i Osječane puno je više od natjecanja. Pannonian Challenge je prije svega način razmišljanja. Grad je i do sada bio i bit će u svakom pogledu partner cijeloj ekipi koja organizira Pannonian. Siguran da u našem zajedništvu leži dugovječnost i, uvjeren sam, još uspješnija budućnost. Čestitam vam i zahvaljujem se na svemu što radite za urbanu kulturu i naš Grad“ – izjavio je gradonačelnik grada Osijeka, Ivan Radić.



Župan Osječko-baranjske županije, Ivan Anušić iako je bio spriječen doći na press konferenciju poručio je organizatorima: „Pannonian Challenge je brend Osječko-baranjske županije i jedna od naših najznačajnijih turističko-sportskih manifestacija, a spoj vizije, kreacije, znanja, vještina i upornosti njegovih organizatora, već 22 godine rezultira uvijek boljom, atraktivnijom i zapaženijom izvedbom ovog festivala. Prošle godine zbog korone je „svijet stao“, no Pannonian Challenge je našao način i modele kako i taj izazov prevladati, što je još jedna potvrda kvalitetnog rada. Osječko-baranjska županija daje punu potporu Pannonian Challengeu kao snažnom i kvalitetnom promotoru sporta, zabave i destinacije, koji godinama ostvaruje visoku razinu svjetske promocije grada Osijeka, Osječko-baranjske županije i Hrvatske. Siguran sam da će i ovogodišnji festival ekstremnog sporta i zabave nadmašiti dosadašnje te svim sudionicima i pratiteljima opet donijeti vrhunski doživljaj.“

„Ljubav prema sportu i dobroj glazbi poveznica je Pannonian Challengea koja traje već 10 godina. Najmodernija tehnologija oduvijek je bila dio događanja na Kopiki. I baš kao što to rade natjecatelji i mi u A1 Hrvatska volimo pomicati granice i biti inovativni. Stoga, me veseli što ćemo upravo na jubilej u Osijeku po prvi puta demonstrirati streamanje na digitalne platforme preko prave, gigabitne 5G mreže. S obzirom na to da je Osijek bio prvi 5G grad, zatvaramo krug u očekivanju početka 5G ere u Hrvatskoj“, izjavila je Iva Ančić, rukovoditeljica brenda i marketinških komunikacija u A1 Hrvatska.

„Pannonian Challenge ove će godine u našoj Slavoniji i Osijeku okupiti najbolja svjetska imena ekstremnog sporta, a veseli činjenica da se, nakon iznimno teške i nepredvidive 2020., ove godine publika vraća na tribine pa će ljubitelji sporta, urbane kulture i glazbe uživati u zanimljivom programu ove manifestacije uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera jer nam je u ovom trenutku povoljna epidemiološka situacija te sigurnost natjecatelja i posjetitelja primarna. Hrvatska turistička zajednica prepoznaje značaj, kvalitetu i međunarodnu promotivnu vrijednost koju Pannonian Challenge donosi Slavoniji i cijeloj Hrvatskoj te i ove godine sa zadovoljstvom podržavamo jedno od najvažnijih sportskih događanja ovog dijela Europe. Svim natjecateljima želim puno uspjeha, a posjetiteljima dobar provod i siguran boravak u našoj zemlji“, uoči Pannonian Challengea poručio je direktor Hrvatske turističke zajednice, Kristjan Staničić.



Samo riječi hvale imala je i Tatjana Roth, pročelnica županijskog Upravnog odjela za turizam, kulturu i sport Osječko-baranjske županije: „Pannonian Challenge festival je urbane kulture i ekstremnog sporta koji uspješno promovira grad, županiju i cijelu Hrvatsku i mijenja percepciju našeg prostora, nevjerojatna je raskoš energije koja zavlada gradom. Važnost ovih sportskih disciplina potvrđena je uvrštavanjem u olimpijske discipline. Osječko-baranjska županija prati i sufinancira Pannonian Challenge duži niz godina jer je primjer vrhunske manifestacije od sadržaja do organizacije stoga čestitam Pannonian timu i moram naglasiti uspješno uključivanje mladih u volontiranje što poboljšavanja njihove vještine i kompetencije i podiže svijest o važnosti volontiranja. Pozivam sve željne dobre zabave, sportskog adrenalina i atmosfere da dođu i uživaju, naravno, uz poštivanje svih epidemioloških mjera.“





PR Foto: PR

„Iznimno nam je drago što je Ministarstvo turizma i sporta i ove godine dio ovog svjetski poznatog natjecanja. Od prvog izdanja 1999. godine pa sve do danas Pannonian Challange uvrstio se na svjetsku kartu međunarodnih natjecanja ekstremnih sportova i urbane kulture. Jedna od zadaća Ministarstva turizma i sporta je podupirati velike sportske manifestacije, a Ministarstvo je u tri godine s ukupno 1.115.200,00 kuna sufinanciralo ovu manifestaciju. Također, iznimno nam je drago što su sredstva osigurana putem Javnog poziva utrošena na obnovu i adaptaciju osječkog skate parka koji nije dostupan samo profesionalcima, već svim zaljubljenicima u adrenalin i sportove novih generacija“ – poručila jeizjavila je: “Osijek ovog ljeta pokazuje da je magnet dobrih vibracija i dobre zabave čemu će od danas svjedočiti i ovogodišnji 22. Pannonian Challenge. Fantastičan spoj sporta, mladih, urbane kulture i zabave čini ovu manifestaciju atraktivnom kako za naše sugrađane tako i za posjetitelje Osijeka i Osječko-baranjske županije. Obaveza nam je, ali ujedno i čast biti podrška ovakvoj sjajnoj ekipi koja godinama njeguje osječku urbanost te snažno utječe na pozicioniranje grada i županije na europskoj sportsko-turističkoj karti. Pannonian Challenge je manifestacija koja se ne propušta čemu svjedoče i mnogobrojni pozivi upućeni uredu TZ grada Osijeka, stoga vas pozivamo da i vi budete dio ove snažne pozitivne energije jer upravo zbog nje Pannonian Challenge uz ostale sportske manifestacije u gradu zaslužuje naše poštovanje i podršku.”Jučer je otvorena i izložba fotografija svih autora koji su kroz ove godine izlagali svoje radove na festivalu. Izložba će biti postavljena za vrijeme trajanja Pannonian Challengea u. Sve do nedjelje 15. kolovoza, sve posjetitelje očekuje uživanje u glazbi, nastupima popularnih DJ-eva i ekstremnim sportovima od kojih nerijetko zastaje dah.Danas je dan i za prvu natjecateljsku disciplinu, odnosno za Inline koji će gledateljima ponuditi pravu adrenalinsku uvertiru, a među natjecateljima će biti i prošlogodišnji pobjednik Jaro Frijn iz Nizozemske, kao i pobjednik 19. izdanja Pannonian Challengea Jacob Juul. Za očekivati je ipak da će dlanovi osječke publike biti najviše užareni za vrijeme nastupa miljenika domaćina Tina Hadžiomerspahića. Nakon natjecateljskog dijela, slijedi i glazbeno opuštanje za što će se pobrinuti DJ eM Bee, samoborski DJ s više od 10 godina iskustva na glazbenoj sceni. Nakon toga slijedi nastup Filipa Motovunskog, koji će publiku zagrijati s poznatim jungle i drum&bass ritmovima, dok će sve zaokružiti Kula VuBass iz Vukovara.U petak će skatepark zaokupiti skateri, ujedno i začetnici osječke ekstremne scene, a među natjecateljima su pobjednik 20. izdanja Pannonian Challengea u Skate disciplini - Christopher Khan iz Slovenije, Petar Spiedlick, mladi Hrvat koji je slavio prošle godine, a mnogo se očekuje i od Bruna Vranića, koji je na svim Challenge Tourovima ove godine zaradio sve stotke. Za dobru zabavu do zore bit će zadužni DJ Volster, a nakon njega slijede kolek3k i Phrasal te u ranim jutarnjim satima DJ Lag.Subota, ujedno i posljednji natjecateljski dan, rezervirana je za publici omiljenu disciplinu, koja je od ove godine ujedno i olimpijska disciplina – BMX Freestyle. Publika će zasigurno biti najviše naklonjena Marinu Rantešu, ali će on ozbiljnu konkurenciju imati u imenima poput Jacka Clarka te mladog Kierana Rilleya. Za posljednji tulum na ovogodišnjem Pannonian Challengeu, u subotu (14. kolovoza), zadužen je DJ Jogarde, nakon kojega slijedi Sly, jedan od pokretača elektronske glazbene scene u Osijeku, a za sami kraj ostaje nastup DJ Pipsa.Cijene ulaznica za partyje danas, petak i subotu iznose 30 kuna.Svi posjetitelji Pannonian Challengea moraju imati EU digitalnu COVID potvrdu, koja će se provjeravati na samom ulazu na festival. Pravo ulaza na događaj imaju osobe cijepljene cjepivom protiv bolesti COVID-19, dok će onima koji nisu cijepljeni trebati negativan PCR test (ne stariji od 72 sata) ili negativan brzi antigenski test (ne stariji od 48 sati). Naposljetku, 22. Pannonian Challenge je otvoren i za osobe koje su preboljele bolest COVID-19, odnosno da je od prvog pozitivnog PCR testa prošlo najmanje 11 dana. Djeca mlađa od 12 godina izuzeta su od obaveze posjedovanja digitalne EU COVID potvrde. Organizator je osigurao provođenje testiranja, a više detalja o punktovima na kojima će biti omogućeno brzo antigensko testiranje kao i dodatne informacije o samoj manifestaciji zainteresirani mogu pronaći na stranici https://pannonian.hr/ . Organizatori mole gledatelje da dođu na vrijeme kako bi izbjegli nepotrebne gužve kod ulaska u skate park na lijevoj obali Drave.Svi oni željni dobre zabave, sportskog adrenalina i energije kakvu ima samo osječki Pannonian Challenge,i barem na taj način, biti dio događaja koji svake godine iznova, ispisuje povijest.