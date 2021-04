Izmjena Zakona o porezu na dohodak ove godine direktno se tiče mladih osoba, koje su po novome u potpunosti ili djelomično oslobođene plaćanja poreza. Sljedeći mjesec bit će isplaćena većina povrata poreza, otkrivamo što očekuje one koji su blokirani.

Povrat poreza ove godine zanima posebno mlade. Izmjenama Zakona o porezu na dohodak s početkom primjene od prošle godine regulirano je i porezno rasterećenje mladih.

Radi se o umanjenju obveze poreza na dohodak za sto posto za mlade do 25 godina života, a za 50 posto za one starosti od 26 do 30 godina.

S obzirom na to da je određeni broj mladih blokiran, ponadali su se kako bi im povrat poreza mogao stići putem isplatnice kojom bi im novac bio isplaćen u nekom od poštanskih ureda ili na FINA-i.

"Imajte sluha za ljude koji su na rubu života. Nezadovoljstvo, neimaština, rastave... sve to u zadnje vrijeme zbog korone, gubitak posla doveo je do blokada, pomozite nam", poručio je jedan od njih i dodao da bi najbolje rješenje bile upravo isplatnice s iznosom povrata poreza.

Povrat poreza za blokirane

Iz Porezne uprave doznajemo da će povrat poreza biti isplaćen na račun koji je otvoren u banci te da Porezna uprava nema mogućnosti isplate povrata poreza na zaštićeni račun.

Povrat više plaćenog poreza na dohodak i prireza Porezna uprava izvršit će negotovinski na tekući ili žiro račun kojega porezni obveznici imaju otvorenog kod banaka, a iznimno u gotovu novcu za porezne obveznike koji nemaju otvoren tekući ili žiro račun kod banke odnosno ako u trenutku izvršenja povrata poreza na dohodak ne ostvaruju primitke za koje postoji obveza isplate na račun, navode u svojem odgovoru za DNEVNIK.hr.

"S obzirom da se povrat poreza ne smatra primitkom koji bi bio izuzet od ovrhe u cijelosti, odnosno u određenom iznosu, Porezna uprava nije u mogućnosti povrat poreza isplatiti na poseban ('zaštićeni') račun sukladno članku 212. Ovršnog zakona, već se predmetna isplata može izvršiti samo na redovne račune poreznog obveznika", dodaju u odgovoru iz Porezne uprave.

U povrat uključen i prirez

Navode da je u povrat poreza uključen i prirez jer Porezna uprava u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak utvrđuje ukupni godišnji dohodak i ukupni godišnji porez na dohodak i prirez porezu na dohodak po službenoj dužnosti.

"Prema navedenom, prirez porezu na dohodak je obuhvaćen obračunom te samim tim je uključen i u razliku za uplatu ili povrat. Privremena porezna rješenja o utvrđenom godišnjem dohotku te razlici poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za uplatu ili za povrat (građanima – posebni postupak) moraju se dostaviti najkasnije do 30. lipnja 2021", dodaju u odgovoru iz Porezne uprave.

Većina isplata tijekom svibnja

Treba istaknuti i da će, navode, prema procjenama većina povrata poreznim obveznicima građanima (uključujući i mlade) izvršiti do kraja svibnja.

Dakle, svi rođeni 1995. godine i kasnije, dobit će pun iznos uplaćenog poreza i prireza na svoj bankovni račun. Mladi rođeni u razdoblju od 1990. do 1994. godine dobit će pola uplaćenog iznosa.