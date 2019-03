Što znači kad cijeli sustav zakaže, dobro zna Mirjana Kristović iz Dubrovnika. 2014. godine na spavanju ju je izmasakrirao suprug. U kući je bilo njihovo troje malodobne djece. Na dan kad ju je suprug napao imao je više prekršajnih i jednu kaznenu prijavu te mjeru obveznog liječenja od alkoholizma. Mirjana je sve to vrijeme čekala da se pojavi sudac koji bi okončao njezinu brakorazvodnu parnicu. Hitan slučaj postala je tek nakon što su joj liječnici jedva spasili život. S hrabrom Mirjanom Kristović razgovarala je reporterka Nove TV Paula Klaić Saulačić.

Izmasakrirao joj je lice - imala je nekoliko teških operacija i jedva je preživjela. Kost brade, prerezana - čisti rez, kirurg koji je to radio rekao da je to ravan oštar rez koji se ne može napraviti normalnim nožem, to je morala biti sjekira, mačeta.

"Onaj trenutak svijesti ja vidim njega kraj sebe, lokve krvi oko mene, čujem sa strane najmlađega kako kaže "seka tata tjera mušice od mame", poslije sam shvatila da su se te mušice vrlo vjerojatno skupile na krv", prisjeća se hrabra Mirjana Kristović.



A priča je krenula pet godina ranije. Suprug je kući dolazio pijan i stvarao nered, prijavila je svaki incident. Nikada ju prije toga nije udario. Vikao je, pjevao i razbijao, a svako takvo suprugovo ponašanje Mirjana je uredno prijavljivala policiji.

Tada je podnijela i zahtjev za rastavu - ali suca u Dubrovniku za brakorazvodnu parnicu nije bilo. Obitelj je bila pod nadzorom centra za socijalnu skrb - Mirjana je s djecom upućena u Sigurnu kuću u Zagreb koju je nakon 6 mjeseci morala napustiti. Htjela je ostati kod brata u Zagrebu, ali djecu nije mogla upisati u školu bez odobrenja oca - od kojeg su pobjegli.

9 mjeseci čekanja da sustav profunkcionira

"Ja ostavljam posao koji sam trebala raditi, ostavljam sve i vraćam se ovamo da bi dočekala da se nađe sudac, netko od koga mogu dobiti papir da mogu dalje", govori Mirjana.

9 mjeseci je čekala da se pronađe sudac za brakorazvodnu parnicu.

"Proces je okonačan nakon dvije godine. Da, trebalo se sve dogoditi da bi netko shvatio da sam ja možda bila hitan slučaj", govori Mirjana.



Kada ju je suprug napao imao je 11 prekršajnih prijava, jednu kaznenu, mjeru obaveznog liječenje od alkoholizma. Sada je u zatvoru - dobio je 6 godine kazne, a uskoro bi mogao na slobodu.

Na pitanje što će onda učiniti, MIrjana odgovara rezignirano - "E to bi trebalo pitati naš sustav, neka mi kažu što onda. Ja bi rekla našoj minsitrici da dobro pogleda, da nasilje nije obiteljska stvar, da to nije tako u braku, da ni jedno dijete ne smije vidjeti ono što su moja djeca vidjela, da ni jedna žena ne smije doživjeti ovo što ja jesam", zaključuje Mirjana.

