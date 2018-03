Splitsko područje pogodio je potres jačine 3,6 stupnjeva.

Rano jutros splitsko područje pogodio je potres jačine 3,6 stupnjeva. Kako javlja EMSC, epicentar potresa bio je 23 kilometra sjeveroistočno od Splita.

Nekoliko ljudi je na stranicama EMSC-a komentiralo događanja na splitskom području.

"Probudio me, treslo se nekoliko sekundi i aktiviralo alarme na automobilima", stoji u jednom od komentara.

"Srce mi je stalo, ajme", stoji u drugom komentaru. "Prvo snijeg pa potres. Jos će se otvorit zemlja pod nama večeras", jedna je od reakcija.

Felt #earthquake M3.6 strikes 23 km NE of #Split (#Croatia) 55 min ago. Please report to: https://t.co/qfYWDNe8vS pic.twitter.com/MOjXr7tTUv