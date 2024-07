Seizmografi hrvatske Seizmološke službe zabilježili su slab potres magnitude 2,5 s epicentrom u moru pet kilometra južno od Krka u nedjelju u 2:15 ujutro.

EMSC je javio i o dodatnom slabom potresu magnitude 2,4 s epicentrom tri kilometra južno od Rijeke, zabilježenom u 4:26, a koji su osjetili i neki od Riječana.

🔔#Earthquake (#potres) M2.4 occurred 3 km S of #Rijeka (#Croatia) 7 min ago (local time 04:26:01). More info at:

