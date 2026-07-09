Potpuno namještena, s bazenom i tri spavaće sobe: Prodaje se moderna vila pokraj Zadra

Manji gradovi i naselja s razlogom postaju sve popularniji kada je u pitanju potraga za nekretninom na moru. Manje gužve i veća privatnost samo su neke od prednosti koje privlače kupce.

U naselju Murvica pokraj Zadra smjestila se moderna samostojeća vila koja spaja luksuz i funkcionalnost, a koja nudi sve ono što je danas najtraženije na tržištu. Kako dolazi u potpunosti opremljena, budući vlasnici neće imati nikakvih dodatnih troškova niti čekanja da se mogu useliti ili početi s najmom. Više o ovoj vili i nekretninama na moru istražite na stranici Bijelo Jaje.

Na dvije etaže smješteno je sve što će vam trebati da biste imali odmor iz snova

U 130 kvadratnih metara stambene površine prostorije su raspoređene na dobro promišljen način kako bi se osigurala što bolja iskorištenost prostora. Središnji dio prizemlja tako čini open space koncept koji spaja kuhinju, dnevni boravak i blagovaonicu.

EURO90 NEKRETNINE Foto: PR

Zbog velikih staklenih stijena prirodnog svjetla neće nedostajati, a one i povezuju unutarnji dio s natkrivenom terasom i okućnicom.

Dok je prizemlje osmišljeno kao mjesto za druženje, kat je privatna zona za odmor. Tu su tri spavaće sobe, uključujući i master spavaću sobu s vlastitom kupaonicom. Preostale dvije sobe na korištenje imaju dodatnu zajedničku kupaonicu.

EURO90 NEKRETNINE Foto: PR

Uređeni vanjski prostor postaje produžetak dnevnog boravka

Tijekom ljeta, kada prevladavaju lijepi i topli sunčani dani, dobar dio vremena želi se provoditi i vani, što će biti posebno praktično kada se dnevni boravak i vanjski prostor nadovezuju jedan na drugi.

Grijani bazen s pokrovom, sunčalište, vanjski tuš ili ljetna kuhinja s kominom neki su od razloga zbog kojih će biti jednako privlačno vrijeme provoditi vani.

EURO90 NEKRETNINE Foto: PR

Pri uređenju okućnice u fokusu je bilo da održavanje bude jednostavno i da prostor bude maksimalno iskorišten.

Bitno je napomenuti da su unutar parcele i četiri privatna parkirna mjesta.

Dodatne pogodnosti osiguravaju luksuz u svakom smislu te riječi

Uz sve ranije nabrojane karakteristike, kvaliteta izvedbe i razina opremljenosti dodatno izdvajaju ovu vilu i čine je luksuznijom. Bez obzira na to što se nekretnine na moru doživljavaju kao mjesto na kojem se provodi topliji dio godine, podno grijanje u dnevnom boravku i kupaonicama osigurat će da bude jednako ugodno i tijekom ostatka godine.

EURO90 NEKRETNINE Foto: PR

S druge strane, da vrućine budu podnošljivije, u svim su prostorima postavljeni klima-uređaji. Solarni sustav i videonadzor pokazuju da se mislilo na svaki detalj, kao i na sigurnost.

Kako vila dolazi potpuno namještena, i to s namještajem izrađenim po mjeri, za kupca to znači manje stresa i nikakve dodatne troškove nakon uzimanja ključeva. Ponudu nekretnina na moru pogledajte na stranici Bijelo Jaje.

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