Vadimir Putin je pitao jednu učenicu u Tuvi koliko daleko ima od kuće do škole. Njezin odgovor doveo je ravnatelja škole do potpune panike. Ovim riječima opisao je video bivši savjetnik ukrajinskog ministra unutrašnjih poslova Anton Geraščenko.

Video je podijelio na društvenim mrežama.

Na snimci je prikazan ruski predsjednik Vladimir Putin koji je početkom rujna posjetio školu u Tuvi. Vidi se kako razgovara s učenicima. Jednu čenicu je pitao koliko joj je škola daleko od kuće.

"Dovoljno daleko", odgovara ona, "dva kilometra."

U tom trenutku, na videu se vidi kako ravnatelj škole pokušava pokretima glave signalizirati djevojčici da ne govori koliko daleko od škole živi, u stanju potpune panike.

Kada je djevojčica odgovorila Putinu, ravnatelj škole upitan je kako će djeca dolaziti do škole?

Ovaj mu pritom odgovara da će organizirati autobuse i minibuseve.

Putin asked a schoolgirl in Tuva how far it is for her to get from home to school. Her answer led the school principal to experience utter panic. pic.twitter.com/siLV11LkFa