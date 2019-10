Ministri vode borbu da dobiju što više novca, a počesto se ne bira ni način ni sredstva. HNS ultimativno stoji iza zahtjeva ministrice Divjak koja traži veće plaće u obrazovanju. Hoće li to dobiti i što ako premijer kaže ne. O toj temi, ali i o novom krugu natječaja za POS-ove stanove s potpredsjednikom Vlade Predragom Štromarom razgovara Mislav Bago.

Ministrica Divjak je danas bila jasna, stoji uz Sindikate i daje im podršku, što ako premijer Plenković i Vlada ne odobre ta sredstva?

Djelatnici u obrazovanju su zakinuti već dugo u koeficijentima. Imali smo više od 20 uredbi i oni stvarno sad zaslužuju...

Što ako ne dobiju?

Reforma je u svim školama, napravili smo nešto što se nije vjerovalo da će se napraviti, sada stvarno zaslužuju da dobiju sredstva.

Po treći puta, što će biti ako nastavnici ne dobiju povišicu, hoće li ministrica odstupiti ili će odraditi mandat do kraja?

Uvijek smo riješili. I kad je bio Agrokor i kad je bio Kuščević. Bilo koji problem da je bio mi smo se na kraju sve dogovorili. Našli smo rješenje. Siguran sam da će se naći rješenje. Bit će rješenje i nastavnici će moći jednostavnije, kvalitetnije i bolje podučavati našu djecu. Naći ćemo rješenje kao što smo i do sada rješavali. Osigurat ćemo novac.

Više od 3000 ljudi javilo se za POS-ove stanove, no je li to pravi model? Ovako zapravo banke imaju najviše koristi?

Do 16 sati zaprimili smo 3706 zahtjeva i to je 700 više nego prošle godine. Pogodili smo tim modelom, mladi su zainteresirani za to. Mladi ljudi će zaista time riješiti stambeno pitanje. Rodilo se 850 djece u obiteljima koje su dobile subvencije.

Je li ovakav model najbolji? Ili je bolje iznajmiti stan, odnosno je li najam stanova bolji za mlade obitelji? 2/3 građana je samo sposobno vraćati kredite.



Te mlade obitelji koje su dobile stan, ti mladi su ostali u Hrvatskoj. Ovdje doprinose gospodarstvu, ovdje se rađaju djeca, ne ide se van. Mislim da je to prava demografska mjera. Što se tiče najma stanova, ja sam pobornik najma stanova. Radi se strategija o stanovanju, prvi puta. Ali to je za drugi mandat. Sve više mladih je zainteresirano za najam. Mijenjaju se vremena, mladi ljudi žele raditi dvije godine u jednom gradu, dvije u drugom. Moramo pronaći rješenje za najam stanova i omogućiti mladima da biraju.

Najam stanova je dakle budućnost, a ne krediti?

Krediti su dobri i subvencije, ali najam stanova je slijedeći model kojeg moramo kvalitetno osmisliti i realizirati.

Može li država limitirati stanarinu, po uzoru na Njemačku?

O tome odlučuju jedinice lokalne samouprave. Primjerice Beč gradi stanove i iznajmljuje i on postavlja uvjete. Morat ćemo u strategiji dogovoriti način kako zajedno s jedinicama lokalne samouprave, konkretno s gradovima zajednički s državom rješavati stambeno pitanje.

No, vidimo da cijene divljaju, može li država dovesti to u odnos s plaćama?

Država i gradovi trebaju zajedno komunicirati i dogovoriti budućnost stambenog pitanja u Hrvatskoj.

Deficitarna zanimanja, možete li njima subvencionirati stanove, da ti ljudi ostanu u zemlji?

Izmijenili smo zakon o POS-u, gdje smo omogućili i najam za deficitarna zanimanja. Poslali smo upute svim jedinicama lokalne samouprave, svim bolnicama, obrazovnim institucijama da nam kažu svoje potrebe i prema njima ćemo graditi stanove. Gradit ćemo stanove za najam za deficitarna zanimanja.

Kada ćete dobiti povratnu informaciju?

Ovih mjeseci se intenzivno radi na tome.

Uskoro opširnije...