Potpredsjednica DIP-a Vesna Fabijančić-Križanić otkrila je detalje organizacije lokalnih izbora u epidemiološkim okolnostima. Kazala je da će uvjeti biti stroži nego što su bili na vrijeme parlamentarnih izbora prošle godine.

Vesna Fabijančić-Križanić, potpredsjednica DIP-a, otkrila da će prvi podaci o izlaznosti na lokalnim izborima u nedjelu biti objavljeni u 12 sati za razdoblje od otvaranja biračkih mjesta do 11:30, a u 17 sati podatke o izlaznosti do 16:30.

''S objavom prvih rezultata ćemo krenuti u 21 sat, no to neće biti reprezentativni podaci. Do tad se uglavnom obradi oko 25 posto glasova. Svakih 15 minuta će se osvježavati. Do 22 sata se uglavnom obradi 50 posto biračkih mjesta, a do 23 sata njih 75 posto. U ponedjeljak će biti neslužbeni rezultat'', rekla je Fabijančić-Križanić za N1.

Kazne su preventivne

Kada je riječ o izbornoj šutnji, kazala je da se izborni događaji tijekom šutnje ne trebaju odgađati, no da ih mediji ne smiju pratiti slikom.

''Kazne su preventiva jer se neki tek po kažnjavanju poprave. Lokalni izbori su takvi da su za njih prisutne kazne, a na izbornu šutnju moraju paziti i fizičke osobe, kandidati, mediji i medijski nakladnici'', rekla je Fabijančić-Križanić i apelirala na sve da poštuju izbornu šutnju. Pozvala je građane da se, ako smatraju da je bilo kršenja izborne šutnje, jave nadležnim izbornim povjerenstvima.

''Bio je jedan vrlo nekorektan plakat...''

Otkrila je da nije zaprimljeno puno prijava zbog je nekorektnost u izbornoj kampanji.

''Nadležna izborna povjerenstva su možda dobila više nego DIP. Bio je jedan vrlo nekorektan promidžbeni plakat, no ne možemo govoriti sada o njemu. Osim toga, prigovora je bilo najviše na ankete koje su se provodile'', kazala je potpredsjednica DIP-a za N1.

Vesna Fabijančić-Križanić dodala je i da su izbori u potpunosti prilagođeni epidemiološkim okvirima.

''Tehnički su uvjeti pripremljeni, a oni su nešto stroži nego na parlamentarnim izborima. Maska je obavezna ispred i na biračkom mjestu, a preporuka je da birači imaju svoju kemijsku olovku'', kaže.