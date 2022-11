Kolinda Grabar-Kitarović uputila je poruku kanadskom premijeru Justinu Trudeauu.

Bivša predsjednica Republike, Kolinda Grabar-Kitarović, pratila je na stadionu utakmicu između Hrvatske i Kanade na Svjetskom prvenstvu u posavskoj narodnoj nošnji, zbog čega je bila atraktivna fotoreporterima i svjetskih agencija.

Nakon utakmice u kojoj je Hrvatska premoćno pobijedila Kanadu s 4:1, Grabar-Kitarović je objavila na Twitteru i poruku kanadskom premijeru Justinu Trudeauu.

"Ponosna sam na hrvatsku reprezentaciju! Kanadska reprezentacija se hrabro borila. Nedostajalo mi je tvoje društvo, Justin Trudeau", napisala je bivša predsjednica, tagirajući kanadskog premijera.

What a great game at the @FIFAWorldCup! So proud of team #Croatia! @CanadaSoccerEN fought bravely. Missed your company tonight, @JustinTrudeau! Proudly wearing traditional attire from #CroatianPosavina, displaying our rich heritage and national colors.🇭🇷

Foto: Tom Dubravec/Cropix pic.twitter.com/IRV7ZDM1GT