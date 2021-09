U Jasenovcu su stradali nevini ljudi i svaka nevina žrtva jest mučenik i nadilazi pripadanja jednom narodu, iako se zna tko su bili, kazao je u ponedjeljak patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije u Jasenovcu na obilježavanju Dana Svetih novomučenika jasenovačkih.

Patrijarh Porfirije predvodio je liturgiju u manastiru Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu, nakon koje je kazao da se vjernici Srpske pravoslavne crkve u Jasenovcu nisu nikada okupljali da bi se bavili matematikom, odnosno tko je više zla nanio, nego zbog sjećanja, molitve i pijeteta za čitav ljudski rod i da se više nikada nikome slično ne dogodi.

Zločinac se ispisao iz naroda

Molimo za praštanje, iako to nekad ne razumijemo, a onaj koji čini zlo, rekao sam to i u Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori, on se ispisao iz svakog naroda, kazao je.

Porfirije je napomenuo da Crkva nije konstiuirana po političkom modelu, nije bilo kakva politička organizacija i ne poklapa se s političkim ni državnim ciljevima. Ona je, kazao je, iznad granica vremena i prostora.

Srbija i Republika Srpska gradit će memorijalni kompleks za žrtve Jasenovca

Mi u crkvu ne dolazimo da bismo bili veći Srbi i Hrvati. Crkva postoji da mi egoistični, cinični, mrzitelji jedni drugih pokušamo dodirnuti tajnu smisla postojanja, tajnu Krista. U tom smislu Crkva nema ama baš nikakve veze s bilo kojom vrstom politike ovoga svijeta, kazao je.

Srpska pravoslavna crkva jest autokefalna, koja ima svoju kanonsku jurisdikciju i priznata je od drugih. Naša jurisdikcija ne ovisi o državnim i političkim granicama i ne može ni mijenjati svoje granice i svoju kanonsku jurisdikciju na osnovu bilo kakvih vanjskih pritisaka, kazao je.

Nama ne smeta da se bilo koja grupa ljudi organizira kao molitvena zajednica. Mi na to ne želimo utjecati. Svakako pod uvjetom da ne ugrožava druge. Može pokušati oteti duhovni identitet od nas. To znamo da nije moguće i ne želimo se braniti od toga. Ostavljam, naravno, kao mogućnost pitanje svakom – jesu li tako neke organizirane grupe doista molitvene zajednice, zapitao je Porfirije.

Patrijarh srpski Porfirije posjetio Jasenovac: ''Ljudsko zlo malogdje je pokazalo svoju ružnoću kao ovdje''

Pokušajem da se predstavi borba za Crkvu, neki su htjeli zamjenom teza u Crnoj Gori na silu spriječiti čisti vjerski čin. Ispaljivanjem metaka i bacanjem kamenja, htjeli su spriječiti ono što je ustavom zagarantirano – pravo na vjersku slobodu. Netko nas je htio spriječiti da dođemo u svoju kuću, u kojoj je godinama stanovao mitropolit Joanikije, kazao je patrijarh Srpske pravoslavne crkve.

Ona je dodao da su se pripadnici SPC-a u želji da uđu u svoju kuću mirnim putem „odrekli svega, narodu rekli da ne dolazi“ te da nitko od gostiju iz svijeta nije došao. Kazao je da je to bio miran kršćanski skup, na kojem su htjeli pokazati dobru volju i samo moliti da ih puste u svoju kuću.

Porfirije je kazao da nekome odgovara da prave polarizacije, te dodao da se može prosvjedovati, ali ne može sprečavati da postoje, da se odreknu „svoje duše“.

Zamjena teza

Ocijenio je da je najbolnije i najveća prevara zamjena teza kojom SPC proglašavaju izazivačima svakog zla i svakog konflikta. Proglasite nekoga da je apsolutno zlo, dali ste pravo svakome da kako želi i kad želi eliminira to zlo, upozorio je Porfirije.

Porfirije je kazao da ga nije mnogo iznenadilo što se kod nekih ta zamjena teza iz jedne zemlje prelila u Hrvatsku i što su neki u njoj ponovno počeli prozivati SPC izvorom svakoga zla. Izrazio je žaljenje da tako misle i neki ljudi koji su ga upoznali, te kazao da mogu uzeti hiljade njegovih riječi i uvjeriti se ima li diskontinuiteta u onome što je govorio i djelovao.

Tko uzme te riječi, vidjet će da nikad nije bila u pitanju zla namjera, kazao je Porfirije.

Uvijek i na svakom mjestu sam govorio samo afirmativno o Hrvatskoj, iako je ponekad bilo razloga da to ne činim. Prešutio sam ih svaki put. Pretrpio. Mi poštujemo svaku državu, bez obzira bio Srbin, Crnogorac, Bošnjak, Albanac, Hrvat. Apsolutno poštujemo svakoga i podržavamo da svatko bez straha bude ono što jest i ne treba to ni od koga skrivati, kazao je.

Hrvatska i ja volimo se javno

Porfirije je ponovio da se on i Zagreb "vole javno", te dodao to i za Hrvatsku. Ma koliko to nekome smetalo, volim sve ljude Hrvatske, bez obzira kojem narodu pripadaju. I to iz dubine svoje duše. Ne očekujem zauzvrat apsolutno ništa, kazao je i dodao to ni u kom slučaju neće značiti da čitavim svojim bićem ne voli svoj narod.

Mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije Perić novi je patrijarh Srpske pravoslavne crkve

Ja znam da hrvatska država, zajedno s njenim vlastima i ogromnom većinom naroda, ima demokratski kapacitet koji ostavlja svakome prostor da živi u individualnoj i etničkoj slobodi, da se osjeća i izjasni ono što zaista jeste, bez obzira kojem Bogu se moli, zaključio je Porfirije.

Nakon liturgije patrijarh Porfirije i episkopi posvetili su ruski spomen-križ u porti manastira i položili kamen temeljac Cetinjskog gumna, a zatim će posvetiti slavski kolač i žito na humku kod Kamenog cvijeta u spomen-području Jasenovca.

Svečanosti su bili nazočni predsjednik Samostalne demokratska srpske stranke Milorad Pupovac, potpredsjednik Vlade Boris Milošević i član Predsjedništva BiH Milorad Dodik.