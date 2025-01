Porezna objavila sve podatke: Evo kakvo je stanje nakon bojkota trgovina

Porezna uprava objavila je potpune podatke o računima koji su izdani u petak, kada su građani masovno bojkotirali kupovinu u trgovinama, šoping-centrima i na drugim mjestima.

Broj računa u trgovini pao je za 44 posto, dok je iznos računa pao za čak 53 posto. Ukupni broj računa – u svim djelatnostima, a ne samo trgovini – pao je za 29 posto, a iznos računa za 36 posto.

Priopćenje Porezne uprave prenosimo u cijelosti:

"S obzirom na veliki interes javnosti objavljujemo podatke iz sustava fiskalizacije koji uključuju broj i iznos računa. Uspoređeni su podaci za datume 25.01.2025., 18.01.2025. i 20.01.2024. od 00:00 do 11:00 sati, za Sve djelatnosti i djelatnost G-47- Trgovina na malo, osim trgovine motornih vozila i motocikla.

Podaci za Sve djelatnosti

U subotu 25.01.2025. od 00:00 sati do 11:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio je 2.271.863 računa, a iznos računa iznosio je 34.609.699,82 eura, u subotu 18.01.2025.godine od 00:00 sati do 11:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio je 2.659.755 računa, a iznos računa iznosio je 42.909.139,96 eura, dok je u subotu 20.01.2024. godine od 00:00 sati do 11:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio 2.462.869 računa, a iznos računa iznosio je 36.111.653,48 eura.

Iz podataka je vidljivo da je broj računa u subotu 25.01.2025. od 00:00 sati do 11:00 sati u odnosu na subotu 18.01.2025. od 00:00 sati do 11:00 sati manji za 15% dok je iznos računa također manji za 19%. Nadalje, u subotu 25.01.2025. od 00:00 sati do 11:00 sati u odnosu na subotu 20.01.2024. od 00:00 sati do 11:00 sati broj računa je manje za 8% dok je iznos računa također manji za 4%.

Podaci za Djelatnost G-47- Trgovina na malo, osim trgovine motornih vozila i motocikla

U subotu 25.01.2025. od 00:00 sati do 11:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio je 1.167.764 računa, a iznos računa iznosio je 19.560.918,11 eura, u subotu 18.01.2025.godine od 00:00 sati do 11:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio je 1.370.805 računa, a iznos računa iznosio je 24.559.985,14 eura, dok je u subotu 20.01.2024. godine od 00:00 sati do 11:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio 1.272.241 računa, a iznos računa iznosio je 20.933.515,25 eura.

Iz podataka je vidljivo da je broj računa u subotu 25.01.2025. od 00:00 sati do 11:00 sati u odnosu na subotu 18.01.2025. od 00:00 sati do 11:00 sati manji za 15% dok je iznos računa također manji za 20%. Nadalje, u subotu 25.01.2025. od 00:00 sati do 11:00 sati u odnosu na subotu 20.01.2024. od 00:00 sati do 11:00 sati broj računa je manji za 8% dok je iznos računa također manji za 7%."

