Čak dvije milijarde ljudi u svijetu bori se s nekim oblikom poremećaja štitnjače, a među njima su i brojni Hrvati. Stres i ubrzan način života najčešći su uzročnici.

Simptomi s kojima se pacijenti najčešće javljaju liječnicima su umor, depresivno raspoloženje, znojenje, gubitak tjelesne težine.

''Do poremećaja funkcije štitnjače najčešće danas dolazi zbog autoimunih bolesti. Autoimune bolesti dovode u najvećem dijelu slučaja do pada funkcije štitnjače, ali može čak doći i do nekakvih oblika stimulacije, kao posljedice kronične upale u samoj štitnjači'', objašnjava Josip Staničić, dr. med. specijalist nuklearne medicine.

Štitnjači pmoaže i zdraviji način života. ''Direktno ne možemo promijeniti ništa. Ono što je prije bio glavni problem kod same štitnjače je bio nedostatak joda. Taj problem je zadnjih 20 godina eliminiran u Hrvatskoj. Ono što je ostalo jest da jednostavno pokušamo na indirektan način. Znači, zdravije živjeti, zdravije se hraniti, više se kretati, nastojati regulirati prehranu, nastojati izbaciti ugljikohidrati što može imati nekakav indirektni utjecaj na samu štinjaču''.

Od bolesti štitnjača žene obolijevaju tri do četiri puta češće od muškaraca. ''To se najviše vidi kod rada štitnjače. Znači, rak štitnjače se sve češće otkriva u Hrvatskoj. Danas se godišnje otkriva oko 700 bolesnika s karcinomom štitnjače. Doslovce je omjer 3 ili 4:1. To može stvarno biti posljedica toga što se žene češće kontroliraju i malo više brinu o svom zdravlju'', ističe dr. Staničić.

U petak u se koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog organizira humanitarni koncert za pomoć oboljelima. Uz zagrebački filharmoniju nastupit će Radojka Šverko, sestre Husar i Martina Tomčić.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr