Jedna od novih ponuda koju možete iskoristiti kad ste u Međimurju je i ona koje su pripremile Terme Sveti Martin, a za digitalne nomade.

Međimurje je destinacija u pokretu. Geografski je riječ o jednom od najzanimljivijih područja u Hrvatskoj za aktivni odmor. Šarolikom ponudom potiče posjetitelje na razne aktivnosti, od kojih je zasigurno najupečatljivija vožnja biciklom. U stalnom je pokretu i kao turistički proizvod, i to u smjeru napretka. Jedna od novih ponuda koju možete iskoristiti kad ste u Međimurju je i ona koje su pripremile Terme Sveti Martin, a za digitalne nomade.

Biti nomad nije lako, no s čak 34% zaposlenika koji rade od kuće (u današnje vrijeme ovaj postotak je i mnogo viši) 4-5 dana u tjednu izvan ureda, digitalni nomadski način života mogao bi biti uzbudljiva mogućnost ako se želite osloboditi tipičnog „8 do 4“ stila života. Grafički dizajneri, autori sadržaja, video montažeri, učitelji engleskog jezika, turistički blogeri, programeri, gurui e-trgovina - bilo koja zamisliva profesija koja se može obavljati putem laptopa i jake internetske veze može postati udaljena.

PR Foto: PR

Jedna od glavnih prednosti digitalnog nomadstva je sloboda koju imate. Bilo da govorimo o poslu ili slobodnom vremenu. Sami ćete krojiti svoje radno vrijeme i obaveze, a samim time i slobodne aktivnosti. Opcija ima mnogo i prednosti su jasne, a Terme Sveti Martin pridružuju se hotelima diljem svijeta sa svojim posebnim ponudama upravo namijenjenima putnicima iz dalekih, pa i bliskih zemalja i regija koje žele u Međimurju ostati duže vrijeme, a ne mučiti brigu s najmom stanova ili kuća za odmor.

PR Foto: PR

Mnogi digitalni nomadi kao prednost navode i veću produktivnost kao i motivaciju za radom, a upravo je Međimurje destinacija u kojoj im nikako neće biti dosadno. Krenemo li od same ponude Termi Sveti Martin koje su prvi Healthness resort u Europi, pa do okolnih turističkih atrakcija – od najsjevernije točke Hrvatske te Mlina na Muri, do novo otvorenog čakovečkog muzeja Riznica Međimurja. Međimurje svojom ponudom neće razočarati.

Hrvatska je po mnogima raj za život, posebice za one koji dolaze iz zemalja s višim standardom. Ovdje je jeftinije, a o okruženju ne moramo pretjerano puno govoriti. „Cilj najnovije kampanje je predstaviti Hrvatsku kao zemlju koja digitalnim nomadima može jamčiti ugodan i siguran boravak te kvalitetne uvjete za život. Hrvatska je zemlja u kojoj ljudi u velikoj mjeri govore engleski jezik, zemlja koja nudi jedinstven način života s autentičnim iskustvima, ima dobru internetsku vezu, povoljnu klimu i prekrasnu prirodu, dobru povezanost s ostatkom Europe, pristupačan život prema europskim standardima te dobru i pristupačnu zdravstvenu zaštitu“, istaknuo je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić.

Više o ponudi digitalnih nomada možete istražiti ovdje.

PR Foto: PR