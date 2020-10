Mario Puškarić iz Zagreba već 17 godina boluje od multiple skleroze. U njegovu slučaju bolest je progresivna i Mario je sada, s 33 godine, potpuno nepokretan i prikovan za krevet. O njemu se brine bolesna majka, a obitelj tračak nade vidi u liječenju matičnim stanicama u Frankfurtu. Njemački liječnici ne obećavaju čuda, ali vjeruju da bi Mariju mogli vratiti sposobnost da samostalno sjedi i hrani se.

"Mario je bolestan 17 godina. Možda smo trebali ranije krenuti s ovom akcijom, ali nadaš se, vjeruješ zdravstvenom sustavu i onda u jednom trenutku shvatiš da si sam", kazala je Marina Puškarić, Mariova sestra za DNEVNIK.hr.

Marina je pokrenula humanitarnu akciju prikupljanja novca za bratovo liječenje. Zbog slabog imuniteta i propadanja mišića liječnici mu, od straha da ga to ne ubije, ne žele prepisati nikakvu terapiju. No obitelj je pronašla tračak nade u programu u bolnici u Frankfurtu, gdje će Mariju transplantirati matične stanice i nakon toga bi trebao 40 dana ostati na rehabilitaciji u bolnici u Bohnu. Liječnici obitelji ne obećavaju čuda niti nadu da će Mario ponovno samostalno hodati, ali tretman bi mu mogao pomoći da ponovno samostalno sjedi. Za mladića koji je već pet godina prikovan za krevet, nepokretan i ovisan o tuđoj pomoći to bi bio velik pomak. O Mariju se brine bolesna majka, koja ga ne može sama podići.

"Mi smo sretni samim time što su rekli da bi ga primili. Nadamo se najboljem", kazala nam je Marina Puškarić.

"Mario do 28 godine više nije mogao sjediti ni u kolicima, kao ni samostalno obavljati nuždu, higijenu i sve one minimalne, a tako važne stvari te je ostavljen na 24 satnu brigu naše majke.

Zbog slabog imuniteta i radikalnog propadanja mišića te stanja, liječnici su odbili davati mu drugu terapiju u strahu da ga to ne ubije. To je nas kao obitelj natjeralo da potražimo druga rješenja izvan hrvatskog zdravstvenog sustava, kako bismo mu pružili barem malo nade te mu olakšali život.

Tko poznaje Marija, zna da je on nevjerojatan. I 15 godina nakon dijagnoze te potpuno nepokretan i ovisan o tuđoj pomoći, on se i dalje smije te širi radost i ohrabruje nas umjesto da to očekuje od drugih. Ipak, kao ponosnog mladića, najviše ga muči to što ga drugi moraju hraniti, presvlačiti, prati... Nismo naivni, kao ni on, te znamo da nema mogućnosti da se Mariju povrati zdravlje. No postoje opcije koje mu mogu barem malo popraviti stanje, a njemu i nama bi značile sve - jer jedino što mu danas možemo dati jest naša ljubav", istaknula je Mariova sestra u objavi na Facebooku.

Program transplantacije u Frankfurtu s rehabilitacijom u Bohnu stoji 80.688 eura, to jest 610.000 kuna, od čega je, u manje od mjesec dana humanitarne akcije, prikupljeno 101.000 kuna. To je i jedina sveobuhvatna opcija liječenja za Marija.

"Rehabilitacija nam je ključna jer je Mario već pet godina u krevetu. Ako mu uspiju povratiti sposobnost da sjedi, treba raditi na njegovim mišićima leđa, vrata... On je potpuno slab, sada već jedva i govori", kazala nam je sestra.

U idealnom slučaju, ako obitelj prikupi 610.000 potrebnih kuna, Mario bi letom Croatia Airlinesa otišao u Frankfurt, gdje bi ga na aerodromu preuzela liječnička ekipa. Proces transplantacije traje tri dana, nakon toga bi ga prevezli u Bohn, gdje bi prolazio program intenzivne rehabilitacije.

Iako je obitelj Puškarić dosad prikupila tek šestinu potrebnog iznosa, ne gube nadu. "Svi me ohrabruju, pokrenuli smo stranicu na Facebooku i GoFund Me kampanju, povezali se s udrugama", kaže Marina te dodaje kako akcija traje do 1. prosinca 2020., a svaka, pa i najmanja pomoć, dobrodošla je.

Mariju možete pomoći uplatom na račun Udruge T.E.A.M.

Podaci za uplatu: Udruga za promicanje nenasilja u društvu T.E.A.M.

Broj računa: HR872340009111108438 7

Za uplate iz inozemstva:SWIFT: PBZGHR2X. Privredna banka Zagreb (PBZ).



Obvezno s naznakom u opisu plaćanja: prikupljanje financijskih sredstava za liječenje Mario Puškarić