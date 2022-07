Policija je objavila detalje akcije u Dalmaciji u kojoj je uhićeno 11 državljana Hrvatske i 5 državljana Italije zbog krijumčarenja trpova, ježinaca i prstaca u Italiju. Krijumčarenjem su pribavili imovinsku korist od najmanje 709.187,00 kuna te oštetili državni proračun za više od 11 milijuna kuna, no šteta koju su napravili okolišu je nemjerljiva.

Uhićeno je 16 osoba u dobi od 25 do 62 godine. Oni su predani pritvorskom nadzorniku, a protiv njih je podignuta i kaznena prijava.

Sumnjaju da je 50-godišnjak od ožujka do sredine srpnja 2022. godine, posredstvom četvorice osumnjičenih talijanskih državljana (43, 42, 62, 44) povezao u zajedničko djelovanje 12 osumnjičenih te druge zasad nepoznate osobe. Oni su nabavljali, skladištili, prerađivali i prevozili zabranjene vrste (trpa, igličastog ježinaca, pjegavog ježinca i ikre ježinca) u Italiju, a zaštićene prstace prodavali su ilegalno u Hrvatskoj. Policija ističe da su to radili iako su znali da je sakupljanje trpa zabranjeno i da je sukladno zakonu i pravilnicima pjegavi ježinac na popisu za koje je potrebno ishoditi dopuštenje nadležnog ministarstva i njegovo sakupljanje nije dopušteno te da su igličasti ježinac i školjkaš vrste prstac strogo zaštićene vrste.

U susjedstvu zaplijenjene tone kokaina: Raspisane tjeralice i za Hrvate

Prstace prodavali splitskom ugostitelju

"Nakon što bi 43-godišnjak i 57-godišnjak (talijanski državljani) sukladno uputi 50-godišnjaka, dogovorili prodaju na području Republike Italije, 50-godišnjak je, i po njegovom nalogu ostalih 10 osumnjičenih, na području Splita, Kaštela, Trogira i otoka Šolte, uz korištenje profesionalne ronilačke opreme izlovljavali morske ježince i trpove, a dvojca osumnjičenika i školjkaše vrste prstac. Potom bi 50-godišnjak i po njegovom nalogu šestorica osumnjičenih, dio navedenih morskih ježinaca i trpova, koje su pakirali u PVC spremnike, dovozili na područje Zadra i Biograda na moru, a dio do skladišta u Kaštel Starom i Kninu, gdje su, u svrhu daljnjeg ilegalnog transporta na područje Republike Italije, morske organizme pakirali u PVC spremnike. Također, sumnja se da su u skladištima prerađivali ikru morskih ježinaca koju su pakirali u staklenke, a u koju svrhu su, sukladno dogovoru sa 50-godišnjakom, dvojica osumnjičenih prethodno angažirali više nepoznatih osoba. Tako pohranjene morske ježince i trpove te ikru ježinaca, su radi njihovog prijenosa iz RH u Republiku Italiju, na području Zadra, Biograda na moru te Splita predavali trojci osumnjičenih talijanskih državljana. Oni su pak morske organizme u okviru realizacije dogovorenog, za novčanu naknadu, sukladno uputama 50-godišnjaka i dvojice osumnjičenih talijanskih državljana, prevozili iz Republike Hrvatske u Republiku Italiju. Za dvojicu osumnjičenih talijanskih državljana se sumnja da su ih prodavali na ilegalnom tržištu raznim kupcima, dok je osumnjičeni 42-godišnjak po nalogu 50-godišnjaka, za novčanu naknadu, školjkaše vrste prstac u Splitu isporučio drugoj osobi – ugostitelju", opisala je policija detalje.

Opustošili podmorje i ugrozili ekosustave

Prodali su najmanje 19.000 kilograma trpova po cijeni od najmanje 30 kuna po kilogramu, 3.520,00 kilograma morskih ježinaca po cijeni od najmanje 25 kuna po kilogramu, 62 kilograma ikre morskih ježinaca po cijeni od 8000 kuna po kilogramu te 6,35 kilograma školjkaša prstaca po cijeni od 250 kuna po kilogramu.

Uhićen policajac koji je krijumčario drogu i osiguravao Predsjedništvo BiH

Time su sebi pribavili 709.187,00 kuna, koje su podijelili, a Državni proračun Republike Hrvatske oštetili za najmanje 11.483.050,00 kuna, no šteta koju su učinili ekosustavu je puno veća, a posljedice će se tek vidjeti.

"Osim velike materijalne štete i štete koju su počinili podmorju Republike Hrvatske svojim aktivnostima tj. izlovom zaštićenih vrsta pustoše podmorje, što izravno dovodi do manjka kisika na morskom dnu, a time i do nestanka riba te ostalih morskih organizama, dok se izlovom prstaca, osim ugrožavanja strogo zaštićene vrste, razbijanjem samostalnih stijena i čitavih litica uništavaju obalu, a što dovodi do potpunog uništenja cijelih podmorskih staništa za čiju je obnovu potreban dugi niz godina.



Pored svoje ekonomske vrijednosti trpovi su izuzetno važni za ekosustav budući da oni kroz svoj probavni trakt provlače morske sedimente i pritom iz njih odstranjuju organske tvari kojima se hrane te nedostatak trpova kao najvažnijih čistača podmorja, uzrokuje nakupljanje organskih tvari što dovodi do porasta broja bakterija i narušavanja ravnoteže ekosustava na morskom dnu te se time čini nepopravljiva šteta hrvatskom podmorju", piše policija u priopćenju.