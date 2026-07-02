Brutalan okršaj ispred splitskog kluba. Tinejdžer policajcu izbio zub, nastala makljaža

Splitska policija oglasila se o intervenciji na Kopilici nakon što se u javnosti pojavila snimka tučnjave ispred noćnog kluba.

Policija tvrdi da je svemu prethodio napad 17-godišnjaka na 18-godišnjaka koji je od zadobivenih udaraca izgubio svijest, a da je tijekom uhićenja osumnjičeni napao i policajca te mu slomio zub.

Najavili su i da će, u suradnji s Državnim odvjetništvom, preispitati postupanje policijskih službenika tijekom intervencije, piše Slobodna Dalmacija.

Prema policijskim informacijama, dojavu o narušavanju javnog reda i mira u blizini ugostiteljskog objekta na Kopilici zaprimili su u četvrtak u 1:26. Na mjesto događaja prvi su stigli policijski službenici u civilu, koji su ondje bili na službenoj zadaći.

Tvrde da su zatekli 17-godišnjaka kako napada 18-godišnjaka koji je u jednom trenutku od zadobivenih udaraca izgubio svijest. Policajci su se legitimirali i prekinuli napad, no maloljetnik je, prema njihovim navodima, pokušao pobjeći.

Ubrzo su ga sustigli, ali je tijekom uhićenja pružao otpor. Policija navodi da je više puta udario jednog policijskog službenika u glavu i pritom mu slomio zub. U međuvremenu su na mjesto događaja stigli i uniformirani policajci koji su se uključili u intervenciju.

Na snimci koja je dospjela u javnost vidi se završni dio uhićenja. Nekoliko policijskih službenika pokušava svladati mladića koji leži na tlu, pri čemu primjenjuju sredstva prisile. Uz njega kleči djevojka, dok se u pozadini nalazi veći broj okupljenih.

Ozlijeđeni 18-godišnjak i policijski službenik primili su liječničku pomoć. Uhićeni 17-godišnjak odbio je liječnički pregled i alkotestiranje, iako je, prema policijskim navodima, bio vidno alkoholiziran.

Nad njim se provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje na nasilničko ponašanje i prisilu prema policijskom službeniku.

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske poručili su da će, na temelju snimke koja se pojavila u javnosti i u koordinaciji s Državnim odvjetništvom, provesti kriminalističko istraživanje te utvrditi eventualnu disciplinsku odgovornost policijskih službenika koji su sudjelovali u intervenciji.