Policija moli građane za pomoć: Prepoznajete li osobu s fotografije?

Kazneno djelo počinjeno je još 17./18. siječnja 2026., no dosad mu nisu uspjeli ući u trag, pa su odlučili zatražiti pomoć građana. Fotografije mladića objavili su na svojim internetskim stranicama te pozivaju građane da im se jave ako imaju korisne informacije o njemu.
Prepoznajete li ga?Foto:
PU splitsko-dalmatinska
Prepoznajete li ga?Foto:
PU splitsko-dalmatinska
Prepoznajete li ga?Foto:
PU splitsko-dalmatinska
Ako ste prepoznali mladića, policiju možete obavijestiti na broj telefona 192 ili na e-adresu splitsko-dalmatinska@policija.hr.