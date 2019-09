Policajci traže veće plaće. Tvrde kako su plaćeni manje od svih, a rade jedan od najtežih poslova. Traže i da se s početnih 5 i pol plaća poveća na minimalno 7 i pol tisuća kuna za policijske službenike.

U pregovore s Vladom za veće plaće uskoro kreću i policajci. Sindikat policije traži povišice za sve zaposlenike MUP-a, a kako poručuju, očekuju da će postići dogovor kako bi početna plaća policijskog službenika bila između 7 i pol do 8 tisuća kuna.

Imaju li policajci uvjete i što traže objasnio je u Dnevniku Nove TV predsjednik najvećeg policijskog sindikata Dubravko Jagić.

Što ako se vaši uvjeti ne ispune do 1. siječnja? Na što ste sve spremni? Može li doći do štrajka?

Radi se o tome da mi ne bi željeli da dođe do bilo koje sindikalnih akcija. Međutim, ako to bude potrebno, do toga će doći. Spomenuli ste štrajk. Postoje razne vrste štrajkova, a mi, prvenstveno, govorimo o bijelom štrajku.

Što bi to značilo za građane?

To bi značilo da bi ih malo više tiskali. Na granici, gužve za Božić, pregledi kakvi su zakonom propisani, ali se nadam da će se to izbjeći i da će Vlada Republike Hrvatske, kao poslodavac, otvoriti pregovore. Već smo u pretpristupnoj fazi za otvaranje pregovora koji bi trebali početi ujesen. Zaista ne bih želio da dođe do bilo kakvih sindikalnih akcija.

Imaju aduta

Mislite li da imate dobar adut u rukavu, da si Vlada neće dopustiti takve probleme?

Pa sigurno da imamo, to je jedan od boljih aduta, a ne bih ostale htio otkrivati.

Rekli ste da su policajci najpotplaćeniji od svih javnih i državnih službenika. Kako to da niste prije tražili povišice?

Tražili smo mi i prije povišice i dobivamo ih po malo. Međutim, to nije dostatno iz vrlo jednostavnog razloga – dosadašnja plaća policijskog službenika ili službenice nije dovoljna za jedan pristojan život, a svaki dan riskiramo svoje živote.

Bi li vaš bijeli štrajk bio problem zbog migranata na granici?

Ne bi. Ako bi se provodio bijeli štrajk, to bi bilo na legalnim graničnim prijelazima.

Odgovornost je na - Vladi

Ima li i problema kadrova u policiji? Odlaze li policajci?

Naravno da je problem. Nitko za tako male novce ne želi raditi u policiji. Mladi koji dolaze imaju plaću oko 3800 kuna, a oni koji imaju oko 10 godina radnog staža i srednju stručnu spremu, sa svim dodacima imaju oko 5500 do 5700 kuna, što opet nije dostatno.

Mi nemamo novi kadar da dođe, a stari lagano odlazi. I mladi kadar koji je tek došao vidi da to nije to i to nije dobro niti za sigurnost niti za bilo što drugo. Potplaćeni smo, ali morate shvatiti da mi kao policijski službenici, ali i svi zaposleni u Ministarstvu unutarnjih poslova, moramo biti dobro plaćeni, dobro zakonski zaštićeni, dobro opremljeni i sustav mora stajati iza nas.

Ako ne možemo sami sebe zaštititi i ako ne možemo normalno živjeti, ne možemo ni druge zaštititi. To je vrlo jednostavna logika. Uostalom, okruženi smo terorizmom, kriminalom.

Čija je odgovornost to što su plaće takve kakve jesu?

Gledajte, nama je Vlada RH poslodavac. Dakle, to je odgovornost Vlade i obzirom da smo mi stup države, Vlada se mora pobrinuti za to da policijski službenici i zaposlenici MUP-a budu bolje plaćeni.







