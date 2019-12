Pred Vladom je još teških pregovora, popis nezadovoljnih koji traže veće plaće sve je duži. S druge strane, posljedice štrajka prosvjetara osjećaju se i u Saboru.

Nnenastavno osoblje u školama se nakon dogovora Vlade i sindikata - osjeća izigrano. Josip Butorac je domar u osnovnoj školi. Od štrajka prosvjetara puno je očekivao, no na kraju njegov koeficijent nije porastao za 6,11 posto. Kaže da mu je plaća, s 35 godina staža, 4500 kuna. "Eto. To je znači ono, kad se čovjek nada - ipak dobit ćeš te nekakve koeficijente pa će se ipak godinama malo rezultirati na mirovinu, ali opet je izostalo", kazao je Butorac.

Sindikat administrativno-tehničkog osoblja zato uzima stvar u svoje ruke. "Inzistirat ćemo da se korigiraju ti koeficijenti i da tehničko osobolje kroz rast koeficijenata dobije taj rast plaće koji je za sve ostale ugovoren", najavljuje Marin Jakša iz tog sindikata.

Posljedice štrajka vidljive i u Saboru

Posljedice štrajka vidljive su i u Saboru. SDP pokreće proceduru izglasavanja nepovjerenja ministrici obrazovanja Blaženki Divjak. Most već najavljuje da na njih mogu računati. "Napravit ćemo to u tajmingu koji će predsjedniku Sabora omogućiti da stavi to prije ustavne stanke", najavio je predsjednik Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk. "Imala je kaos u svom resoru, 36 dana je trajao štrajk, to je najduži štrajk u povijesti Hrvatske", dodao je Mostov zastupnik Nikola Grmoja.

HNS misli da nema objektivnih razloga za smjenu ministrice. "Premijer Plenković neće smijeniti ministricu. To bi bio presedan u hrvatskoj povijesti i povijesti Vlada - jednu od najuspješnijih ministrica da se smijeni", smatra predsjednik Kluba zastupnika HNS-a Milorad Batinić. Premijer Andrej Plenković iz Londona oporbi je odgovorio: "Tko o čemu? Mi o boljem statusu ljudi u obrazovanju, a oni uvijek na kratkim stazama neke političke igrice ili destabilizacije".

Nezadovoljni i liječnici

Štrajk učitelja pokrenuo je lavinu nezadovoljnih. Rast koeficijenata traže i carinici. U ponedjeljak su bili na sastanku, obećan im je novi do idućeg ponedjeljka. Poziv čekaju, no još ga nisu dobili.

I liječnici su nezadovoljni, prije svega zbog prekovremenih sati. Do kraja godine bit će ih ukupno 3 milijuna. Dva mjeseca skupljat će potpise za povlačenje suglasnosti za rad dulji od 48 sati na tjedan. Ne učini li Vlada dotad ništa, najavljuju kolaps zdravstvenog sustava. "Hitne službe, hitne stanja bi se u svakom slučaju zbrinjavala. Ono što bi sigurno bilo problematično su liste čekanja koje bi se sigurno povećavale za hladne zahvate", najavio je Krešimir Luetić iz liječničke komore.

Ministar zdravstva Milan Kujundžić kazao je: "Ja se sastajem opet s predstavnicima sindikata, Zbora i liječnicima sljedeću srijedu. A premijer je otprilike rekao krajnje dobronamjerno - čim se dogovorite, dođite, ja ću to blagosloviti".

Na sastanku su bili i sindikati policije

U srijedu su pak na sastanku u MUP-u sindikati policije. Traže povećanje koeficijenta s 0,8 na 1,0. Reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac javila je da sastanak između sindikata policije i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića još uvijek traje, no kako se neslužbeno doznaje - razgovori idu u dobrom smjeru i svi su uvjereni da će se naći neko rješenje.

Policajci traže povećanje koeficijenta, no oni neće inzistirati na koeficijentima nego su spremni prihvatiti i povećanje plaća u obliku dodataka, i to na isti način kako je dano prosvjetarima - u tri etape. To povećanje koeficijenta značilo bi za njih povećanje plaće između 12 i 14 posto. To i nije toliko puno ako se zna da je početna plaća policajca oko 4500 kuna.

Nadaju se da će im se uzeti u obzir da nisu prijetili ozbiljnijim akcijama sve ovo vrijeme dok je Vlada vodila teške pregovore s prosvjetarima, ali i upozoravaju da je i njima dosta. Ono što oni mogu učiniti i što su najavili da će učiniti ako se ne udovolji njihovim zahtjevima jest takozvani bijeli štrajk, usporavanje rada. To bi moglo značiti veće gužve na graničnim prijelazima tijekom blagdana, a stiže i predsjedanje Hrvatske Europskom unijom. Uz to, tu je i trajni izazov - čuvanje hrvatske granice, tako da svi vjeruju kako će se i ovi pregovori okončati na dobrobit policajaca.

