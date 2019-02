Bivši načelnik zagrebačke krim policije Željko Dolački kojeg je zagrebački Županijski sud nepravomoćno osudio na šest godina zatvora i dalje je u bijegu. Njegov odvjetnik je za Novu TV potvrdio da će se Željko Dolački večeras predati. Reporter Nove TV Andrija Jarak javio se ispred Remetinca gdje je razgovarao sa Željkom Pulom, bivšim načelnikom Odsjeka za potrage.

Još uvijek se Željko Dolački nije pojavio u Remetincu iako je njegov odvjetnik potvrdio kako će se večeras predati jer bijegom i skrivanjem sam sebi čini veliku štetu.

Gost Andrije Jarka je čovjek koji je vodio više od 2500 potraga, bivši Načelnik odsjeka za potrage PU zagrebačke - Željko Pul.

Gdje biste vi da večeras vodite potragu tražili Željka Dolačkog?

Najprije bi se trebala oformiti ekipa koja će ustrajati u samorealizaciji i prikupiti operativna saznanja. Krećete na sve moguće poznate lokacije na kojima se on kretao. Osim onih klasičnih, gdje je imao prebivalište, prijavljeno ili neprijavljeno. Dakle, ovoga trenutka u PU zagrebačkoj sigurno postoji više od 50 operativaca ili policajaca koji jako dobro poznaju potraživanog Željka Dolačkog, prema tome od njih dobijete podatke i krećete u akciju. Nema nikakve velike mudrosti.

Je li iznenađenje da ga policija nije pronašla u dva dana?

Tu su bila dva moguća scenarija. Dakle ili će se on predati s odvjetnikom ili će ga u sljedećih nekoliko dana policija uspjeti locirati, uhititi i privesti u Remetinec.

Vi ste iskusni kriminalist. Što mislite o njegovom potezu da se odlučio na bijeg?

U svakom slučaju je ovo najpametniji potez koji je mogao odabrati.

To da se preda?

Točno to.

Što mislite o tome da se do sada skrivao?

Ja bih to prepisao trenutku hvatanja predaha, konsolidacije, daljnjeg razmišljanja koje će poteze povući, ali ovo je jedini logični potez. I najpametniji.

Čime se traže bjegunci? Što je sve u ovom trenutku policiji na raspolaganju, je li to signal mobitela, bazna stanica... Kako ga pronaći?

Uz ljudski potencijal tu je na raspolaganju čitav niz operativno - taktičkih mjera i radnji, plus operativna tehnika uz pomoć kolega iz ciljanih potraga, ravnateljstva policije, MUP-a...

U ovom je zatvoru sigurno puno kriminalaca koje je Željko Dolački godinama smještao iz rešetaka. Je li njemu život ugrožen s obzirom da kao policajac dolazi među zatvorenike?

Ne, niti jednoga trenutka. Kolege iz policije sigurno o tome vode računa. Imate pravilo da se nikada ne stavlja u društvo ili u ćelije s osobama s kojima je nekada bio u kontaktu, optuživao ih ili protiv njih podizao kaznene prijave.

Do kada se on večeras može pojaviti? Znamo da ovdje mora biti liječnik, mora ga pregledati, to je procedura.... Kakva je vaša procjena, hoće li to napraviti večeras?

Ukoliko je vaša informacija točno ja očekujem da se on najkasnije do 21.00 pojavi u prostorijama zatvora u Zagrebu.

Za kraj, vaša poruka Željku Dolačkom? Radili ste zajedno, znate puno toga...

Da je ovo u svakom slučaju najbolji potez, da se što prije odazove i da dođe s odvjetnikom u prostorije zatvora.

