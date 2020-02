Problema za mlade u državi je na pretek. Kako bi pokrenule rješavanje tih problema, suradnju su u subotu dogovorile Nezavisna lista mladih i Akcija mladih.

Darko Pereža je diplomirani povjesničar i kroatist za kojeg već godinama nema posla u struci.



"Radim u turizmu kao i većina mojih kolega humanista i to je jedina još opcija koja je ostala za ljude koji su iz obrazovanja jer u obrazovanju nema perspektive", rekao je Pereža.

Njegov slučaj daleko je od iznimke. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, do odgovarajućeg posla ne dođe čak trećina mladih Hrvata s diplomom. Ni ne čudi da roditeljski dom Hrvati napuštaju tek u 32. godini.

Mladi, kažu, ne mogu se zaposliti na dobro plaćenom bez veze, a teško je pronaći i stambeno rješenje. No, promijeniti ništa neće ni glasovanjem jer ih polovica uopće ne izlazi na izbore.



"Mladog čovjeka može jedino nevolja i nepravda natjerati na izbore, a to me je natjeralo da se počnem baviti politikom", kazao je Vedran Duvnjak iz Nezavisne liste mladih Solin.

Udruživanjem u 'Pokret za mlade' fokus žele staviti na potrebe ovog dijela stanovništva.



Oglasio se i Ante Pranić iz Nezavisne liste mladih: "Stariji moraju shvatiti da održivost zdravstvenog i mirovinskog sustava u Hrvatskoj ovisi zapravo upravo u mladim ljudima:"

Tvrde kako se model POS-a pokazao kao promašaj.



"Od mladih se stvara jeftinu radnu snagu koja nije kreditno sposobna. S druge strane stvaraju stambenu politiku koja nudi stanove, ali ona ih nudi samo onima koji su kreditno sposobni", objasnio je Duje Prkut, tajnik Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih.

Upozoravaju da Hrvatska izumire i traže hitne demografske mjere.



"Od školskog obrazovanja, krova nad glavom, posla... Sve to su osnovne stvari bez kojih ne možemo očekivati od obitelji da ostanu u ovoj zemlji", konstatirao je Bojan Kurelić iz Akcije mladih.

Okupljene stranke i liste mladih najavljuju mogućnost izlaska na parlamentarne izbore u svim izbornim jedinicama.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr