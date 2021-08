Hrvatska vatrogasna zajednica požar kod Trogira proglasila je najzahtjevnijim u ovogodišnjoj požarnoj sezoni. Panoramska kamera snimila je požar od prve minute.

Hrvatska vatrogasna zajednica požar kod Trogira proglasila je najzahtjevnijim u ovogodišnjoj požarnoj sezoni. Do ponoći je izgorjelo oko 550 hektara pretežito niskog raslinja i nešto borove šume. Dojavu o požaru vatrogasci su dobili u ponedjeljak iza 10 sati ujutro.

Tijekom noći na požarištu kod Segeta Gornjeg je došlo do pogoršanja. Na zahtjev vatrogasaca 3. kolovoza od 1 sat zatvoren je za sav promet cesta D 8 od benzinske postaje Perić do rotora za Novi Čiovski most. U 02:40 angažirane su dodatne vatrogasne snage iz JVP Split, Sinj, Podstrana, Makarska, DVD Klis, Gata, Kučiće, Muć, Split, Brela i Slatine.

Od 6 sati ujutro radi pomoći u gašenju na požarište su stigla i dva kanadera. Ukupno je do sada u gašenju sudjelovalo 194 vatrogasca sa 49 vatrogasnih vozila.

"Situacija je trenutno puno bolja. Otvorenog plamena više nema, samo povremena manja izdimljavanja na jugoistočnom dijelu požarišta.

Tijekom noći je došlo do razbuktavanja te je vatra zaprijetila i objektima, koji su obranjeni", kazao nam je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

Požar od prve minute snimila je panoramska kamera postavljena na Zvjezdano selo Mosor. Snimku je u timelapse pretvorila Dalmacija Danas.