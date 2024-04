VIDEO Pogledajte nadrealni razgovor s Penavom, odgovorio na pitanje je li ga zvao Milanović

Na parlamentarnim izborima najviše glasova osvojio je HDZ, koji ima 59 mandata, a koalicija Rijeke pravde predvođena SDP-om dobiva 43 mandata, pokazuje druga izlazna anketa po zatvaranju birališta.

Treći je Domovinski pokret s 13 mandata, a četvrto mjesto s 11 osvojenih mandata zauzima Most, dok je Možemo! peti s 10 mandata.

Prema anketi, u 11. saziv Hrvatskoga sabora ulaze još IDS s dva mandata, Nezavisna platforma Sjever na čelu s međimurskim županom Matijom Posavcem s jednim mandatom te koalicija Fokus-Republika s jednim mandatom.

Prva izborna anketa, objavljena u 19 sati, HDZ-u je davala 58 mandata, a koaliciji Rijeke pravde predvođenoj SDP-om 44 mandata.

Domovinski pokret dobio je 13 mandata, koliko i u novoj anketi.

Reporter Dnevnika Nove TV Ivan Čorkalo razgovarao je s Ivanom Penavom, predsjednikom Domovinskog pokreta. Penava nije želio reći s kim će stranka u koaliciju.

"Prerano je suditi. Eto ga na, prerano je. Vi meni kažete, što? Da je kasno?" upitao je Penava Čorkala.

"Ja znam da je veliko nestrpljenje, ali ne ide to tako. Mi smo treća stranka, to je ogroman uspjeh. Imamo plavu i crvenu Hrvatsku. Koje je brdo nama bliže? Ključno je da ćemo razgovarati sa svima", napomenuo je predsjednik Domovinskog pokreta.

"Plenković me prozvao Jugoslavenom? Nisam to čuo. Teške izjave svjedoče o predsjedniku Vlade. To je žargon ulice. Ja nisam s ulice. S kime smo bliži? S Domovinskim pokretom. Imamo program, ciljeve... Većina europskih političara ima takav ego, ali volio bih da je više puno djela, a manje riječi", istaknuo je Penava.

Na pitanje tko ga je zvao i je li ga već netko zvao, Penava kaže: "Zvali su me sa svih strana. Puno njih me zvalo s različitih političkih strana, to je tako u politici", rekao je.

Na pitanje je li ga zvao predsjednik Zoran Milanović, Penava kaže:

"Nismo se čuli, ajmo tako reći. Za koji me rok zvao? Danas me nije zvao", kazao je Penava u pomalo čudnovatom razgovoru u kojem nije želio odgovoriti na pitanje je li ga netko danas zvao, a vezano za rezultate parlamentarnih izbora i moguće razgovore o koaliciji.