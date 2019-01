U četvrtak je održano 50. jubilarno izdanje Business Cafea u Zagrebu na kojem su sudionici otvoreno govorili o greškama koje su radili u poslovanju i kako su im one u konačnici postignu uspjeh.

Tema ovog izdanja Business Cafea bila je kultura uspjeha. No da bismo uopće došli do uspjeha ne smijemo se bojati grešaka, barem su tako zaključili uspješni hrvatski poduzetnici.

''Stvaranje uspjeha i pokušaj uspjeha je normalna stvar prirođena čovjeku. Međutim, u Hrvatskoj smo bili i velikim dijelom smo sada u strahu od neuspjeha. Poduzetništvo je usko vezano s kulturom uspjeha, na način da poduzetnik uvijek preuzima rizik, spreman je preuzeti i svoj neuspjeh svog rada i inovativan je. Onaj tko je inovativan želi uspjeti na drugačiji način. Hrvati su zadnjih godina, rekao bih bili orijentirani ka sustezanju od pokušaja uspjeha – rentijerski, često uhljebnički, bez preuzimanja rizika i bez previše inovativnosti. Mislim da trebamo otklanjati prepreke koje nam onemogućavaju da budemo što možemo biti'', rekao je poduzetnik Nenad Bakić.

''Tko radi taj i griješi. Poduzetnik griješi najviše. Poduzetnik preuzima najviše rizika. Inovativan je i radi nove stvari. Mnoge su stvari često pogrešne i preuzima rizik za svoje greške. Svi smo u poduzetništvu jako puno griješili i moraš biti glup i imati jako puno sreće ili da baš nisi tako jako glup, pa da uspiješ. Ako nisi baš tkao glup onda ćeš učiti iz svojih grešaka'', dodaje ovaj poduzetnik

Irena Orlović, vlasnica izdavačke kuće u Splitu o uspjehu govori kao o poziciji osobnog zadovoljstva: ''Mislim da je to individualno pitanje. Svatko živi za sebe. Uspjehom smatram to da sam sretna tu gdje jesam u ovom trenutku, da su mi djeca sretna i zadovoljna, da u obitelji imamo sretnu situaciju, da bez obzira na to što se događa znamo sebe dovesti u neko dobro stanje i da možemo biti funkcionalni.''

Na 50. Business cafea bila je i saborska zastupnica Ivana Ninčević Lesandrić: ''Uspjeh kao uspjeh, osobno smatram da je da svaku večer mogu sretna ići spavati. Smatram da je uspjeh biti sretan u onome što radiš, što god da to je. Nekoga veseli nešto materijalno, nekoga veseli nešto duhovno. Nismo svi jednaki. Nedavno je objavljeno istraživanje prema kojem više od 90 % Hrvata smatra da su za uspjeh potrebni veza i sreća. To je jako loše jer smo politikama koje su se vodile ubile u pojedincu svaku volju i želju i uopće pomisao da svojim rukama, talentom, znanjem, može sebe stvoriti poslom, već se oslanja na nekog drugog. To je jako loše. Uvjerena sam da svaka osoba svojim znanjem i talentom i iskustvom može sama sebi stvoriti posao''.

Da bismo uspjeli ne smijemo se bojati grešaka jer nam one zapravo pomažu da dođemo do cilja. ''Radila sam greške kao i svaki čovjek. Smatram da sve greške za koje spoznamo da su greške, postanu nekakvo naše znanje, tako da mislim da čovjek može učiti jedino iz greške. Čak je neuroznanost dokazala da sve moramo iskusiti kroz svoju kožu. Možemo nekome nešto pričati i savjetovati, ali čovjek će uvijek raditi na temelju svojih doživljaja i iskustva iz prošlosti. Kad čovjek spozna gdje griješi, promjeni ponašanje i to je onda vrlo korisna greška. Kao svoju od najvećih grešaka bi izdvojila da sam stavila na sebe da ja moram napraviti sve, nisam znala delegirati'', kaže Orlović.

Do vrha se ne dolazi preko noći. Prvi novac zastupnica Ninčević Lesandrić zaradila je konobareći, a Nenad Bakić kao asistent na fakultetu.