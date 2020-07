"500 kuna na račun ili ću ti izgrebati auto". Takve su prijetnje dočekale stanovnike zagrebačkog Sigeta. U strahu, neki od njih više ne parkiraju ispred vlastitih zgrada, a cijeli je slučaj prijavljen i policiji.

Ivana Keleš iz zagrebačkog Sigeta mislila je da joj je za brisač automobila zataknuta reklama. Ili u najgorem slučaju kazna za parkiranje. No bila je ucjena. ''Ako u roku od 24 sata ne platim 500 kuna da će mi auto biti ogreban!''

Mailovi takvog sadržaja nisu novost. No u fizičkom obliku zasigurno jesu. Ivanu je ucjenjivač tražio da mu uplati novac putem Paysafe usluge.



''Prvo sam mislila da je to zezancija mojih prijatelja, ali sam poslije shvatila da su to dobili i drugi ljudi pa me onda malo uhvatio strah'', priznaje Ivana koja odtada parkira ne u drugoj ulici, nego drugom kvartu. U susjednom kafiću, konobarica potvrđuje njezinu priču. ''Čula sam i vidjela taj papirić na par auta i bio je jedan gospodin iz HAK-a i rekao da je već vidio nekoliko izgrebanih auta'', kaže konobarica Davorka.



Je li do toga došlo zbog prijetnji ili ne, pitanje je. Stanari mahom za ovu situaciju ili pojma nemaju ili su tek načuli s društvenih mreža.



Ivana ipak nije željela sve prepustiti slučaju. ''Prijavila sam policiji. Danas su me ujutro zvali da će doći osobno provjeriti.''

Iz Policijske uprave zagrebačke smo dobili odgovor da su "policijski službenici temeljem zaprimljene informacije putem e-maila od hrvatske državljanke, a u isto vrijeme putem javno objavljenih informacija, odmah izašli na teren s ciljem utvrđivanja svih okolnosti navedenog događaja. Kriminalističko istraživanje je u tijeku."

Prije nekoliko godina su cyber kriminalci na takav način izvlačili novac predstavljujući se kao vruće ljepotice. Za golišave fotografije - trebalo je platiti.

Ucjenjivač je u ovom slučaju tražio od žrtava da kupe Paysafe bon u iznosu od 500 kuna i pošalju mu na mail. ''Kada se radi o takvim prijetnjama, vi kupite bon za neku vrijednost, pošaljete mi pin s bona i ja jako jednostavno mogu te novce izvaditi van'', objašnjava IT stručnjak Goran Hren.

Cijeli paysafe sustav zamišljen je kao financijski posrednik. Siguran je i prije svega anoniman, ipak, tvrdi Hren - počinitelja se može identificirati. ''Direktno ne možete dignuti te novce nego morate proslijediti svojoj primarnoj banci, a tada ostavljate svoje podatke.'' Tehnologija je prisutna, samo treba volje i znanja.



Ivaninih 500 kuna je i dalje u novčaniku. Premda nije sigurna koliko je ucjena stvarna ili ne, na nju ipak - nije pristala. Na redu je, kaže, policija.