Dvije su osobe smrtno stradale u dva odvojena slučaja paljenja korova u Karlovačkoj županiji. S prvim toplim i suhim danima zaredali su požari otvorenog prostora koji katkad tragično završe.

Požari niskog raslinja, makije, uzrokovani paljenjem korova koji se nekontrolirano šire česti su posljednjih dana diljem Like. No vatrogascima to nije jedini problem.



''Požar se dosta širi. Recimo, ide prema objektima i mi ćemo pričekati požar kod objekata da obranimo objekte. Naši vatrogasci ne mogu ići i mi ne dozvoljavamo da se ide prema minski sumnjivom području'', kaže zapovjednik DVD-a Otočac Mario Malčić.

Obilaze stanovnike i upozoravaju ih

Posla su tijekom vikenda imali i vatrogasci iz Brinja, iako svake godine obilaze stanovnike i upozoravaju ih na opasnosti od paljenja korova.

U prvih devet mjeseci 2020. godine zabilježen je 7891 požar otvorenog prostora, a u istom razdoblju 2019. godine njih 8606. Broj požara je manji, ali je opožarena površina veća. Prošle godine je izgorjelo 39.509 hektara, što je 20 posto više nego godinu prije.

Požari otvorenog prostora često se znaju proširiti, pogotovo u Lici, skroz do autoceste koja onda bude zatvorena za sav promet zbog gustoga dima.

Za sve je kriv - ljudski nemar

U dalmatinskom zaleđu za vikend je bilo također više požara na otvorenom, a u gašenju su bile angažirane i zračne snage. A sve samo zbog ljudskog nemara.

''Spaljivanje korova ne znači spaljivanje na otvorenom prostoru, već kontrolirano spaljivanje na hrpama, u nekakvim okolnostima gdje nije moguće širenje požara i to je najispravnija mjera kad je riječ o spaljivanju'', objašnjava Hrvoje Ostović, županijski vatrogasni zapovjednik Ličko-senjske županije.

Kazne za izazivanje požara na otvorenom kreću se od 15 do 150 tisuća kuna ili do 60 dana zatvora. Stoga, prije paljenja treba obavijestiti vatrogasce, najaviti im, poduzeti sve mjere za sprječavanje širenja vatre i tek onda kontrolirano zapaliti korov.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr

Dnevnik Nove TV, u utrci je za medijsku nagradu Večernjakova ruža u kategoriji TV emisija godine.

Podržite je svojim glasom, a kako to učiniti saznajte ovdje.