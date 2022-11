Nakon što je predstavljeno svih osam proizvoda, finalisti projekta Startaj Hrvatska okušali su se u prodaji. ''Veselimo se. Imat ćemo pravu sliku i vidjet ćemo što kupci kažu'', neki su od komentara.

''Svi smo mi svjesni da živimo u ekonomski vrlo izazovnim vremenima, ali vi ste odlučili baš u ovo vrijeme pokrenuti i proširiti svoje poslovanje i suočiti se sa svim mogućim izazovima u poduzetništvu.'' Tim je riječima Helmut Fenzl, predsjednik Uprave SPAR Hrvatska, dočekao finaliste treće sezone projekta Startaj Hrvatska. Pohvalio je njihovu hrabrost i vjeru, ali im i obznanio da su ušli u fazu tržišnog natjecanja, u kojoj se suočavaju s konkurencijom.

Tim Croccantino prvi se okušao u izazovu prodaje jedan na jedan. Marija Antunović i njezin partner Ivan Borac začetnici su gelato sladoleda kod nas. Na poluotoku Pelješcu otvorili su malu slastičarnicu koja je u početku izazivala čuđenje, a po kušanju njihovih posebnih okusa pravo oduševljenje. Kremasti, originalni i spravljeni po domaćoj recepturi, sladoledi Croccantino dolaze u sedam okusa – sorbet od jagode, pistacija, slani kikiriki, croccantino, amaretto, orah te rogač & čokolada. Najveći izazov u projektu Startaj Hrvatska ovome ambicioznome dvojcu predstavljalo je preseljenje proizvodnje s Pelješca u Zagreb. Međutim, nakon dugog traženja i puno truda uspjeli su pronaći adekvatan pogon te se njihova poduzetnička priča mogla nastaviti uzlaznom putanjom.

U svoju prvu prodaju došli su spremni s bičikletom u kojoj je bilo njihovih čarobnih sedam okusa. ''Cilj mi je da što više ljudi proba naš sladoled'', rekla je Marija prije prodaje, dok je njezin dragi Ivan bio konkretniji: ''Moja očekivanja od današnje prodaje su 50 komada.'' Na to se Marija nasmijala i dodala kako misli da će ih prodati tek 15. Kupci su dolazili do njihove bičiklete, radoznalo promatrali i isprobavali okuse. ''Jako fino, mislim da to drugi nemaju'', rekao je jedan zadovoljni kušač. Finalni rezultat bio je 14 prodanih sladoleda, a Marija je zaključila da je pobijedila u okladi i da zaslužuje odlazak na večeru.

Još jedan dvojac, ali onaj koji stoji iza brenda Druid sljedeći se okušao u prodaji. Marko i Ana Antolić su brat i sestra iz Zagreba zahvaljujući kojima se može kušati hrvatska tjestenina bez glutena. Prvi je to takav proizvod domaćeg porijekla i recepture. Različite nedaće snašle su obitelj Antolić te su nakon smrti majke Marko i Ana odlučili u potpunosti promijeniti životne navike. Tako su stvorili zdrav, a ukusan bezglutenski proizvod koji se svima svidio.Međutim, to im nije bilo dovoljno jer ga tržište nije prepoznalo. Stoga su se odlučili prijaviti na projekt Startaj Hrvatska: ''Shvatili smo da je to prava stvar za nas'', tada je rekla Ana.

Da je tome doista tako, potvrdila je prva velika narudžba SPAR-a Hrvatska, ali i nova ambalaža koja poziva na kupnju njihova dva proizvoda, Penna i Fusilla Druid. ''Veseli nas prodaja jedan na jedan. Imat ćemo pravu sliku i vidjeti što kupci kažu o našoj tjestenini'', rekla je Ana prije prodaje, dok je Marko izjavio: ''Poduzetnički gledano, ovo je možda i najbolji dan u našim životima.''

Sama prodaja isprva nije išla najbolje. Kupci nisu bili zainteresirani, a dvojac Druida bio je pomalo preplašen, no početna ih je trema brzo napustila i zainteresirani su se počeli skupljati. Iako su na kraju prodali 15-ak komada, a očekivali su više, Ana je zaključila: ''Ovo je prekrasno iskustvo za nas, da vidimo i iskusimo tu prodaju jedan na jedan. Sretni i zadovoljni idemo u nove pobjede.''

Nakon dva dvojca red je došao na jednu damu. Martina Gilja predstavila je svoje zdrave grickalice Nutri Kulti. Ova nutricionistica pred sebe je stavila nove poslovne i osobne izazove te se prijavila na Startaj Hrvatska kako bi ih mogla ostvariti. SPAR-ova narudžba od čak 11 tisuća komada proizvoda bila joj je vjetar u leđa, ali i snaga u ruke s obzirom na to da njezin slogan glasi: ''Osmišljeno stručno, napravljeno ručno.''

Svaki štapić grisina, loptica za keks ili pločica za snack posebno se važe, oblikuje i slaže, a ova četiri proizvoda sadrže pomno odabrane namirnice poput orašastih plodova, sjemenki, kokosova ili maslinova ulja, pirova brašna te zobenih pahuljica. Šećer zamjenjuje medom, a ne koristi jaja i mlijeko.

Martina se nadala prodati 40 komada, po 10 od svakog proizvoda, međutim to joj nije pošlo za rukom. Nikako nije mogla doprijeti do kupaca, no iako se ubrzo oslobodila, uspjela je prodati 18 komada proizvoda Nutri Kulti. Unatoč tome rekla je: ''Da sada ponovno moram raditi, mislim da ne bih mijenjala taktiku.'' Smatra da je bila pristupačna i jasna i da su se kupcima svidjeli proizvodi.

U prodaji jedan na jedan okušala se i Tina Popović svojom mješavinom povrća Korijen. Dodatak je to jelima domaće recepture koji se sastoji isključivo od sjeckanog povrća uz dodatak soli. Ne sadrži nikakve pojačivače okusa niti gluten, a nosi oznaku veganskog proizvoda.

Tina je na audiciji za projekt Startaj Hrvatska pojasnila i dublje značenje naziva svojeg dodatka jelima. Naime, rekla je kako zdrave prehrambene navike, koje ona želi promovirati, kreću iz korijena. U ovome poduzetničkom pothvatu ima veliku podršku majke, koja joj je došla pomoći i u prodaji.

Njih su se dvije podijelile tako da Maja prodaje, a majka priprema jelo u koje će staviti Korijen. ''Prvih deset minuta je bilo demotivirajuće'', priznaje Tina. Međutim, majka ju je bodrila i prodaja je krenula. Kupcima Korijena ova je poduzetnica dijelila i recepte u kojima se može koristiti i tako obogatiti okus pripremljenog jela. Naposljetku je prodala 15 komada proizvoda, a njezina je majka pametno primijetila: ''Nije bitno je li prodala 15 ili 30 komada, važno je što će tržište pokazati.''

Upravo tako, samo jedan najuspješniji proizvod, u kontekstu prodaje, ali i razvoja poduzetnika, postat će hit-proizvod 2022. godine. U tome kupci imaju veliku ulogu, a svi proizvodi projekta Startaj Hrvatska nalaze se policama INTERSPAR i SPAR trgovina.

