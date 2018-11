Papa Franjo preporučio je da bi se novi prijevod molitve Očenaš trebao provoditi u crkvama u cijelom svijetu. Vjernici u Hrvatskoj oko promjene su podijeljeni

Pontifikat pape Franje ostat će upamćen po promjeni jedne od najpoznatijih kršćanskih molitvi. Mijenja se Očenaš. Talijanska biskupska konferencija odobrila je novi prijevod za talijanski misal.

"I ne uvedi nas u napast" - ovaj dio molitve Očenaš odlazi u povijest.

"Naime, problematično je to što taj zaziv kao da sugerira da bi nas Bog, koji je za nas vjernike Nebeski Otac, dobar, da bi nas on sada uvodio u napast, a napast uvijek ima za cilj grijeh.", kaže Božidar Mrakovčić s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu.

Papa Franjo prošle je godine rekao kako prijevod nije dobar i da bi trebao biti promijenjen. Sada je talijanska biskupska konferencija odobrila novi prijevod talijanskog misala.

U njemu ovaj dio molitve glasi - "ne napusti nas u napasti". Kod Francuza - "ne dopusti da mi padnemo u napast".

Profesor Mrakovčić s Katoličkog bogoslovnog fakulteta kaže kako ne vidi smisao toga da se prijevod mijenja u Hrvatskoj.

"Ljudi su navikli od vajkada tako moliti i mislim da će to biti teško promijeniti. Da se to neće tako lako promijeniti i da je možda bolje ljudima objasniti što to znači nego mijenjati.", kaže Mrakovčić.

Vjernici podijeljeni

Vjernici su podijeljeni - dok bi jedni promjenu teško prihvatili, drugi nemaju ništa protiv da se promijeni. A u tom slučaju tiskat će se i nove Biblije.

Biblije i molitvenici tiskaju se na tankom papiru budući da jedno izdanje ima oko 1700 stranica. Dođe li do izmjene molitve, čeka ih puno posla.

"Pa znači kompletno novi tisak, vjerojatno bi nakladnici odlučili ići u kompletno nova izdanja, novi pretisak s novom grafičkom pripremom, jer ovakve gotove knjige je gotovo nemoguće ispraviti.", rekao je Robert Valpotić, voditelj proizvodnje u tiskari.

Papina je preporuka da bi se novi prijevod trebao provoditi u crkvama diljem svijeta. Ostaje vidjeti hoće li i kada katolici u Hrvatskoj molitvu staru više od 2 tisuće godina početi moliti na drugačiji način.

Puškarić: "Bog dozvoljava napast i iskušenje, ali je uz nas u tim trenucima"

Ispred zagrebačke katedrale gdje reporter Dnevnika Nove TV Andrija Jarak razgovarao je s Bornom Puškarićem, glasnogovornikom Zagrebačke nadbiskupije.

"Ne ih rekao da smo do sad krivo molili. Bog je naš otac koji nas ne uvodi u napast, ne nudi nam napast, ne nudi iskušenje, ali dopušta da budemo kušani. Na neki način on je taj koji nudi da budemo kušani, da budemo napastovani, to je naš život na ovoj zemlji, da možemo birati između dobra i zla", pojasnio je Puškarić.

Rekao je kako se i kod nas radi na prijevodu misala, no to prolazi mnoga savjetovanja pa ćemo tek vidjeti kako će prijevod izgledati u Hrvatskoj.

"Papa je u jednom intervjuu htio naglasiti da je Bog taj koji napast dozvoljava, jer da ju ne dozvoljava ne bismo ju nikad ni imali. Ali je on u tom trenutku naših kušnji i napasti uz nas i mislim da je to ono što je Sveti otac želio podcrtati", rekao je Puškarić.

Puškarić nije želio komentirati napise o navodnoj smjeni kardinala Bozanića.

"Nemam takvih informacija. Bilo bi neozbiljno da takve špekulacije komentiram", rekao je Puškarić.



