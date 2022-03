Hrvatska plivačica na daljinu Dina Levačić ispričala je zašto je plivanje tako veliki dio njezina života. Otkrila je da joj ono daje hrabrost za sve one korake koje joj je ponekad teško učiniti.

Dina Levačić pliva po cijelom svijetu, i to čak po 13 sati u komadu. Noću i u nemogućim uvjetima. A napornije je, kaže, mentalno, nego fizički.

''Kad ti je glava u vodi ne čuješ ništa, ne vidiš nikog drugog. Nitko ti ništa ne može. Tu si sam sa sobom i meni je to baš gušt. Netko tko gleda sa strane možda ne vidi nešto spektakularno, ali meni je to jednostavno… To sam ja i to je to'', priča Dina za portal Pukotine.hr.

Dina Levačić - 1 (Foto: Pukotine)

Godinu dana trenirala je za plivanje u Sjevernom kanalu koji je pokušala preplivati. ''Kod Škotske, nakon pet sati plivanja nije uspjelo. Bilo je 'gotovo, ja više neću uopće plivati'. Ali nakon još dan ili dva je proradilo da se moram vratiti i samoj sebi dokazati da nije stvar da ja to ne mogu'', ispričala je kako ne odustaje ni kada je najteže.

U plivanju je, priča, još u školskima danima pronašla utočište. Uvijek je bila povučena i tiha. ''Meni je najveći problem bio društveno-socijalni dio. Svaka glupost me zna pogoditi. Ali nema razloga bojati se ljudi, na primjer pitati kolegicu s faksa za kavu. Ne držati se toliko po strani. Imala sam svoju životnu krizu koja me pogodila i vratila sam se iz Zagreba. Nakupilo se svega i od psihologa sam potražila pomoć. To mi je bila najbolja odluka u životu, da uvidim da trebam promijeniti stvari da bi mi krenulo nabolje'', iskrena je plivačica. Svima je teško, kaže Dina, ali ''nisi ti jedini paćenik''.

Plivanje joj daje samopouzdanje i hrabrost za društvene situacije koje joj teško padaju. ''Ako si isplivala La Manche, možeš otići i na kavu'', sama sebi govori.

''Biti hrabar ne znači ne bojati se ničega, nego biti spreman suočiti se sa svojim strahovima. Dopusti sebi da raste'', poručila je mlada plivačica.

Priču o Dini donosimo u suradnji s portalom Pukotine.hr, a razgovor s njom pogledajte u videu.