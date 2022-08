HERA ima i jednu dobru vijest za građane. Cijene plina ne bi se ove zime trebale mijenjati sve do prvog travnja iduće godine. A plin je potreban industriji, industrija sa skupim plinom proizvodi skupe proizvode, a za skupe proizvode građani trebaju otvoriti novčanik.

Bez plina poslovanja - nema. Obavijest o povećanju cijene od 1. listopada za Hrvoja Margana već je stigla.

"Nova cijena plina trebala bi biti, po sadašnjim vrijednostima za srpanj, po izračunima Energa 1,50 kuna što je skoro puta tri ili puta četiri i vlada velika zabrinutost", žali se poduzetnik Margan reporterki Dnevnika Nove TV Katarini Jusić.

Novi računi čekaju i kućanstva.

"S obzirom da ću otići u mirovinu, onda ćemo se više na drva grijati nego na plin jer će on otići gore", kaže Vali, Marčelji.

Koliko? Teško je izračunati jer će cijena varirati. Izračunavat će se na mjesečnoj razini s obzirom na kretanja na tržištu. Evo okvirne računice po srpanjskim cijenama.

"Kućanstvo koje ima centralno grijanje neka je trošilo 7000 kuna godišnje. To je puta četiri i to će biti skoro 28.000 kuna", objašnjava Duško Petrinić, direktor sektora plina u Energu.

Ne žele li Energov plin, Riječani mogu prijeći na opskrbu plinom kroz obvezu javne usluge koju za njih osigurava gradska plinara Zagreb. A imaju li oni dovoljno plina za sve?

"Za naše postojeće korisnike nema problema. Cijene se neće mijenjati što se tiče dodatnih kupaca koji bi prešli s drugih opskrbljivača k nama. U ovom trenutku nemamo točan broj pa ne možemo reći koja je razina problema", kaže Jeronim Tomas, direktor Gradske plinara Zagreb - Opskrba.

I tu očekuju pomoć HERA-e i Ministarstva financija. Ministar Filipović sa situacijom je upoznat.

"Mi nećemo dozvoliti da primjerice vrtići, bolnice, škole i ugrožene skupine institucija dođu u situaciju da ne mogu plaćati svoje energente", rekao je Davor Filipović.

Regulatorna agencija ima dobru vijest za 82% građana u Hrvatskoj koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom.

"One bi trebale ostati iste bez obzira na velike poremećaje na tržištu plina kojem svjedočimo danas iz razloga što je to cijena regulirana na bazi regulacijske godine koja traje od 1. travnja do 1. travnja", objašnjava Goran Babić, direktor Sektora za plin i naftu, HERA.

Ugostitelji upozoravaju - visoki računi energenata ne mogu se amortizirati cijenama usluga.

"Problem je u tome što vi teret inflacije ne možete u cijelosti prebacit na svoje korisnike. Primjerice, tko će kupiti kavu ako je 30-40 kuna?", ističe Jurica Protić, potpredsjednik Nezavisne udruge ugostitelja.

A pomoći i građanima i poduzetnicima, čuli smo, Vlada još dogovara.

