Premijer Andrej Plenković u utorak je izrazio žaljenje i osudio nasilje do kojeg je došlo prilikom referenduma o neovisnosti Katalonije te je kazao kako pitanje referenduma predstavnici Katalonije i španjolskih vlasti trebaju rješavati dijalogom.

Premijer je to kazao novinarima nakon stručno znanstvenog skupa "Zdravlje i zdravstvo: izazovi i mogućnosti - susret profesije i politike".

Premijer Andrej Plenković u utorak je kazao i kako vjeruje da bi u četvrtak, ako revizori dovrše svoj posao, mogla biti objavljena redivirana konsolidirana financijska izvješća Agrokora.

Plenković je odgovarajući novinarima na pitanja o hrvatskom stavu prema Španjolskoj i referendumu o neovisnosti Katalonije kazao da mu je žao što je došlo do nasilja koje ujedno osuđuje te je podsjetio da je Minstarstvo vanjskih i europskih poslova izdalo priopćenje za koje je kazao da je "dovoljno artikulirano".

"Naravno da nam je žao i da osuđujemo nasilje. Mislimo da nije dobro da kod bilo kakvih izjašnjavanja dođe do fizičke prisile. To je ono što je loše", rekao je.

Ističe i da je Hrvatska svjesna "postojećih ustavnih okvira u španjolskom ustavu".

"Mislim da je Ministarstvo bilo dovoljno artikulirano. Pratim, naravno, i cijelu raspravu, a isto tako pratim i kako se druge zemlje očituju, odnosno koje formulacije koriste. Naravno da želimo da ovakvu temu kroz dijalog rješavaju i predstavnici Katalonije i španjolskih vlasti", rekao je Plenković.

Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova u ponedjeljak je pozvalo na smirivanje situacije nakon nedjeljnog referenduma o neovisnosti u Kataloniji te, smatrajući to unutarnjim pitanjem Španjolske, izrazilo zabrinutost nasiljem i uputilo na dijalog kojim bi se pronašlo mirno rješenje problema.



Odluka o sjedištu EMA-e i političko pitanje

Odgovarajući na pitanje o navodnoj lošoj prijavi Hrvatske za sjedište Europske agencije za lijekove (EMA), Plenković je rekao da se to svodi uglavnom na tehničke gabarite zgrade koju je ponudio Zagreb za sjedište te da po njemu to nije problem jer se sve to može riješiti. No, Plenković kaže da to nije tehničko nego i par exellence političko pitanje. "Odluka će imati prije svega političku dimenziju", rekao je Plenković.

Dodao je da će u odluci kamo će se preseliti EMA igrati ulogu i interes 19 zemalja kandidatkinja, kao i mišljenje zaposlenika koji su se navikli na londonski standard usluga i života. Dodao je da će Hrvatska, ukoliko ne uspije s ovom agnecijom, "iskoristiti iskustvo i naučene lekcije iz ovog pokušaja za neku buduću prigodu".