Premijer Andrej Plenković izjavio je u utorak da je HDZ-ov potpredsjednik Gradskog vijeća Požege Igor Krizmanić, kojeg je kći optužila za obiteljsko nasilje, zamrznuo sve stranačke dužnosti, što je poruka da HDZ ne tolerira nasilje.

"To je jasan signal da HDZ ne tolerira nasilje", kazao je Plenković odgovarajući na novinarska pitanja na konferenciji Savjeta mladih u Republici Hrvatskoj.

Dodao je da su odmah po saznanju o tom slučaju kontaktirali predsjednika županijskog odbora da provjeri informacije i kontaktira Krizmanića.

"Poruka koju smo poslali otkako smo na vlasti jest da nemamo nikakve tolerancije na nasilje, prepoznali smo taj grozan društveni fenomen koji postoji, nažalost danas, jučer i sutra, ali svim mehanizmima koje državne institucije imaju na raspolaganju trebamo učiniti sve da preveniramo nasilje, da oštro sankicioniramo počinitelje, pomognemo žrtvi, ojačamo institucije i da senzibiliziramo javnost", rekao je.

"U subotnjem prosvjedu nema nikakve samopromocije"

Na pitanje o tome što rade ministri u Vladi kada im građani s prosvjeda moraju ukazivati na probleme nasilja, Plenković je kazao da se poduzima veliki broj stvari u pogledu provedbe Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Ustvrdio je da u njegovom dolasku na subotnji prosvjed inicijative #SpasiMe nema nikakve samopromocije.

"Ima prepoznavanja problema, ima suosjećanja s onima koji su doživjeli nasilje, ima poštovanja prema inicijativi koja je to napravila", rekao je.

Dodao je da se Vlada oko toga angažirala i ranije, no da se državni mehanizmi što zbog zakonskih okvira, institucionalnih nedostataka i nedovoljne koordinacije nisu tim problemom uhvatili u koštac.

Dodao je da su to procesi koji zahtijevaju vrijeme i ocijenio da je dobro da građani i incijative jasno artikuliraju koliko je problem nasilja velik.

"(Istanbulska) Konvencija je stupila na snagu 1. listopada, mi smo nakon toga potpisali protokol o suradnji ministarstava, nakon čega je Ministarstvo za demografiju, obitelji, mlade i socijalnu politiku pripremilo protokol o postupcima svih resora u pogledu zaštite od nasilja koji ide u javnu raspravu ovaj tjedan. To nisu dokumenti koji se pišu na kavi pola sata", dodao je.

Napomenuo je i da će Hrvatska na red za mehanizam nadzora provođenja Istanbulske konvencije doći tek 2022. godine.

"Vijeće Europe shvatilo je iz iskustva da treba proći barem tri do četiri godine da se implementiraju zakonodavne novine", rekao je. Ulogu nadzora poduzetih mjera u svrhu provedbe konvencije ima stručna skupina GREVIO, podsjetio je.

"Većine u Lici neće biti bez HDZ-a"

Odgovarajući na pitanje hoće li većina u Skupštini Ličko-senjske županije biti formirana bez HDZ-a, s obzirom na to da je protukandidat na izborima, bivši HDZ-ovac Darko Milinović održao sastanak s potencijalnim koalicijskim partnerima, Plenković je rekao da misli da neće biti većine bez HDZ-a.

"Razgovori traju kao i u svakim procesima poslije izbora", kazao je i odgovorio da će o potencijalnom podržavanju Milinovićeva proračuna razgovarati.

"Želimo poboljšati kvalitetu života ljudi u Lici i realizirati projekte čija je vrijednost oko 900 milijuna kuna iz sredstava Europske unije", kazao je.

Na pitanje je li Milinović siguran na mjestu župana ili nije, rekao je da ima vremena, odnosno, da to nije pitanje o kojem će sada odlučivati.

U vezi s aferom SMS i potvrđenoj optužnici protiv Varge i Curića te ulozi glavnog tajnika stranke Milijana Brkića u aferi, Plenković je kazao da je sve to posao za državno odvjetništvo.

Komentirao je i činjenicu da su u arhivu Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu pronađeni nestali dijelovi spisa o probijanju policijskih mjera u istrazi elitne prostitucije iz 2011. godine.

"Bolje da se našao nego da ga je netko otuđio", kazao je.

Premijer je o Nelli Slavici, ravnateljici Nacionalnog parka Krka, koja je prema pisanju medija bila istovremeno članica HDZ-a i HNS-a, kazao da te informacije mora provjeriti jer ne zna da su točne.

"Ne može biti u dvije stranke po našem statutu, nikako", kazao je.

Na pitanje je li to dovoljan krimen da ju se makne s funkcije, Plenković je kazao da ne zna je li to krimen i da se treba prvo provjeriti je li to točno.