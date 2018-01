Prošle je godine u Hrvatskoj ulovljeno više od 200 tona lignji, a ove ih godine neće biti ulovljeno ni 50 tona.

Ovih se dana domaće lignje traže povećalom i plaćaju suhim zlatom. Kilogram stoji i do 160 kuna. Nema ih iz nekoliko razloga - more je toplo, izlov slab, pa je i cijena veća. Prošle je godine u Hrvatskoj ulovljeno više od 200 tona lignji, a ove ih godine neće biti ulovljeno ni 50-ak tona.

Riječanin Ivan kaže: "Ja ih lovim i nema ih, gdjegdje koja naleti, ja je zovem 'leteći holandez...'" Znaju to i ribari, koji ne pamte tako loše ulove. Jakov Dodić iz bakaračkog ŠRD-a Tunera kaže: "Izgleda da je more još jako toplo, vidite i sami kakvo je vrijeme." Opatijac Vlado Alilović dodaje kako je ulov u zadnjih par godina toliko smanjen da je to katastrofa.

Osim iznadprosječno toplog mora za ovo doba godine - razlog je i prevelik izlov, kažu stručnjaci. Igor Isajlović iz splitskog Instituta za oceanografiju i ribarstvo kaže: "Da bi se obnovila populacija prvo treba prirodi da se stabilizira situacija s prirodne strane u moru, a s druge strane se mora utjecati i na samu dinamiku ribolova".

Također, i vrsta planktona, rebraši, isto utječe na brojevno stanje liganja. Milvana Arko Pijevac, muzejska savjetnica iz Prirodoslovnog muzeja Rijeka, kaže: "Hrane se sitnim jajašcima ribe i drugim zooplanktonima, koji su zapravo ista vrsta hrane kao i ostaloj plavoj ribi".

A plava riba hrana je lignjama. Mnogima omiljeni plodovi Jadrana ove će godine biti luksuz.

