Ususret sutrašnjem obilježavanju 25. obljetnice akcije Maslenica, na potezu od Masleničkog mosta do Novigrada održan je memorijalni maraton.

Članovi braniteljskih udruga sudjelovali su u hodu dugom 26 kilometara i to crtom na kojoj se akcija odvijala, od Islama Latinskog do Pridrage. Prisjetili su se i 127 branitelja koji su život izgubili do kraja ožujka 1993. godine.

Kako bi obilježili godišnjicu akcije, piloti akrogrupe Krila Oluje izveli su svoj letački program.

"Za ovaj kraj nas veže mnogo stvari, kako lijepih tako i ružnih. Naime, šestero je naših pripadnika poginulo braneći Velebit", ispričao je Smiljan Tomašević iz Udruge hrvatskih dragovoljaca Zaprešić.

"Ovo za mene i moje prijatelje, koji sa mnom ovdje dolaze, znači ispunjenje duše", rekao je Franjo Horvat iz Udruge 151. brigade Samobor.





