Četiri policajca ozlijeđena u sudaru s pijanim vozačem

Četiri policijska službenika lakše su ozlijeđena u prometnoj nesreći koja se u utorak navečer, 16. lipnja, dogodila u Krnjaku, naselju u blizini Karlovca.

Prema PU karlovačkoj, nesreću je oko 19:30 sati izazvao 23-godišnjak koji je vozio osobni automobil karlovačkih registracija iako nije imao pravo upravljati vozilom. Uz to, bio je pod utjecajem alkohola od 0,70 promila i nije koristio sigurnosni pojas.

Zbog neprilagođene brzine u oštrom zavoju izgubio je nadzor nad automobilom, prešao na suprotnu stranu kolnika i sudario se sa službenim policijskim vozilom.

U nesreći su lakše ozlijeđena četiri policijska službenika koja su se nalazila u službenom automobilu, vozač i troje putnika.

Nakon nesreće 23-godišnjak je smješten u posebne prostorije policije do prestanka djelovanja alkohola, a protiv njega će biti poduzete mjere sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.