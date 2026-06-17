Pjevao sporne pjesme na ulici, a nakon privođenja nastavio i u postaji

Zbog veličanja takozvane Krajine, 28-godišnji državljanin BiH dobio je 15 dana zatvora na sudu u Zadru. Muškarac je pijan na ulici pjevao "Knindže Krajišnici" Baje Malog Knindže, a od pjesme nije odustao ni nakon uhićenja, pa ju je nastavio pjevati i policajcima u postaji. Inače, prema zakonu, svatko tko puštanjem ili pjevanjem pjesama remeti red i mir na javnom mjestu dobit će kaznu. Ona iznosi od 700 pa sve do 4000 eura, a može završiti u zatvoru do 30 dana.

Riječ je o nezaposlenom tehničaru za obradu drva koji je inače neprijavljeno boravio u jednom apartmanu u Gračacu, javlja Zadarski list. Incident se dogodio 14. svibnja oko 19 sati u Gornjem Karinu. Pjevao je u blizini lokalnog kafića, a policija nakon što je stigla zamolili su ga da prestane, ali se on na to oglušio. I nakon što je uhićen nije prestao s pjevanjem. U policijskoj postaji je rekao da je stigao u Karin kako bi vidio more gdje je kralj Petar navodno dao život za otadžbinu. Nakon toga, zapjevao je refren druge pjesme istog izvođača, "Pjeva Srpska Krajina".

Na suđenju je priznao krivnju i rekao da se osjeća krivim za prekršaj. Kao olakotna okolnost uzeto mu je to što je odmah priznao krivnju. Ipak, otegotna okolnost bila je to što je iste pjesme nastavio pjevati i u policijskoj postaji. Zbog toga mu je sud odredio zatvorsku kaznu.