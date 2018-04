Saborski zastupnik SDP-a Peđa Grbin komentirao je raspravu o Istanbulskoj konvenciji u intervjuu s reporterom Dnevnika Nove TV Mislavom Bagom.

Gospodine Grbin, premijer tvrdi da je interpretativna izjava sastavni dio međunarodnog dokumenta i ima svu snagu. Zašto vi smatrate da je nema?

Ta izjava nije sastavni dio Konvencije, ona je sastavni dio zakona kojeg će Hrvatski sabor usvojiti u petak, nadam se dvotrećinskom većinom. Ta izjava, kao takva, nema važnost na međunarodnom planu, međutim ona je problematična zbog toga što jedan od spornih termina, a to je rodna ideologija, uvodi u hrvatski pravni poredak.

Hoćete reći da ćemo zbog te izjave kao zemlja imati problem?

Ne. Što se tiče međunarodnih utjecaja, što se tiče samog teksta Konvencije ta izjava ne mijenja ništa. međutim, ona stvara problem upravo u tom terminu rodne ideologije kojeg uvodi. Evo, upravo smo prije par minuta pokušali kolegu Zekanovića pitati što znači pojam rodne ideologije, ali on naprosto odbija odgovoriti, kao i svi koji se protive Istanbulskoj konvenciji, zbog tvrdnje da se ona time uvodi u hrvatski pravni poredak.

Znači ta izjava je po vam za umiriti desno biračko tijelo?

Ta izjava je isključivo i jedino za umiriti desno biračko tijelo. Mi u SDP-u je smatramo potpuno suvišnom, zbog čega smo i podnijeli amadman da se članak 4. u potpunosti briše.

Kako komentirate posljednje istupe HBK i prvog čovjeka HBK. Da li su one očekivane ili su otišle korak dalje?

Kad čitam ono što se događa u Splitu, vezano za seksualno napastvovanje, kojeg je navodno počinio jedan svećenik i načina na koji je to zataškavano, tada me ovo ne iznenađuje.

To je tek predmet istrage.

To je tek predmet istrage ali je vrlo indikativno. Pogotovo iskaz kojeg smo nedavno čuli, da to nije put, da to nije od jučer. Međutim, 1. kolovoza 2014. godine službeno glasilo Svete stolice reklo je da je Istanbulska konvencija korak naprijed u zaštiti prava žena. Međutim hrvatska katolička crkva odstupa od onog što je službeni stav Vatikana.

Hoćete reći da hrvatski biskupi rade i djeluju u suprotnosti s Vatikanom?

Hrvatski biskupi su zaključili da im je ovo prilika da guraju nešto što sa ovom konvencijom nema nikakve veze. Ovo je potpuna sramota, da se međunarodni dokument, kojem je jedini i isključivi cilj zaštita žena od nasilja, koristi za ovakve stvari. To je sramotno i to nije dostojno 21. stoljeća, to nije dostojno Hrvatske.

Ali to je posao Crkve. Netko tko je očekivao da će Crkva šutjeti na to je uistinu politički naivan?

Taj dio mene osobno, kao nekog tko nije vjernik, ne dira, da li je netko očekivao da će crkva šutjeti ili ne. Ali me kao nekog tko je hrvatski političar itekako dira kad se Crkva miješa u ono što su svjetovne stvari. Kad Crkva prijeti izopćenjem osobama koje će glasovati po svojoj savjesti i osobama koje će djelovati onako kako su ih građani izabrali i uputili da djeluju, e to je trenutak u kojem moramo govoriti o tome kako naša Crkva funkcionira i radi.

Kakve odnose očekujete između države i Crkve nakon ratifikacije?

Odnosi Crkve i države su loši, u onim trenucima kad se država pokušava osloboditi jarma katoličke crkve. oni su dobri onda kad država crkvi pogoduje i plaća. Ja se ozbiljno nadam da ćemo u dogledno vrijeme doći u situaciju da se ti odnosi unormale i da Hrvatska napokon punim plućima prodiše kao jedna svjetovna, kao jedna sekularna država.

Ne možemo eksplicitno govoriti o događanjima u splitskoj nadbiskupiji.

Što se mene tiče, stav da se o kaznenim djelima neće izvještavati policija, nego da će se o njima provesti interna istraga je suprotna hrvatskom pravnom poretku, koji kaže da svatko tko ima saznanja da je počinjeno kazneno djelo, o tome mora obavijestiti nadležna tijela, dovoljan su razlog da kažem da takvo ponašanje nije u redu i da bi se trebalo ispraviti. pogotovo da se u budućnosti ne bi trebalo ponavljati.

Ali mi ne znamo što se tamo dogodilo. To su nagađanja.

S obzirom da je izašlo u javnost i s obzirom da će se državna tijela napokon time pozabaviti, vjerojatno ćemo uskoro i saznati.

