Patriku, Tini i Tomislavu ekipa Provjerenog jedan je bolesnički dan pretvorila u avanturu koju će pamtiti cijelog života.

Jači su oni od nas odraslih. Hrabriji kada ih zloćudna bolest natjera da se za goli život - svakodnevno bore. I nerijetko, dok njih boli, oni bodre i tješe svoje roditelje.



Tri djeteta iz ove priče živote provode u bolničkim krevetima, ali snaga koja iz tih mališana izvire je nadljudska. Oni svakodnevno svoje slabosti pretvaraju u snagu, oni su heroji među nama.

I zato smo Patriku, Tini i Tomislavu jedan bolesnički dan pretvorili u avanturu koju će pamtiti cijelog života. Dali smo im obličje kakvo zaslužuju, odnosno, napravili smo ih onakvima kakvima ih mi doista vidimo - superherojima!



Za Patrika, Tinu i Tomislava... bio je ovo jedan posve neobičan dan! Ali, ne samo zbog reflektora, kamera i kostima superjunaka, već zato što u svojim životima oni igraju potpuno drugačije uloge.

Patrik svako jutro rano ustaje i pravac - Klaićeva

Za mladu obitelj Grgić iz Babine Grede - tatu Lovru i mamu Manuelu, Patrikova dijagnoza bila je drugi udarac koji im je život zadao. Mlađa Patrikova sestrica Nika prva se susrela s opakom dijagnozom - zloćudnim tumorom na mjehuru.

Ali, baš kada su roditelji mislili da napokon mogu odahnuti, jer se Nikino zdravstveno stanje poboljšalo, isti je sarkom, samo na testisu, dijagnosticiran i njihovom sinu.



Kemoterapije su Patriku najveća muka jer mu nakon njih bude jako loše - povraća i ima proljev.



A i okusi mu se poremete pa mu i ono što voli jesti - ne bude ukusno. Ipak, začini bakine kuhinje očito i u ovakvim slučajevima pobjeđuju! Kaže da voli jesti pogaču i sos koje mu napravi baka.



Ne krije Paki da bi radije bio na igralištu s vršnjacima nego zatvoren u stanu, skriven od sunca i bakterija koje mu mogu dodatno zakomplicirati život. Naviknuo je da s tatom svako jutro ustaje rano i pravac - Klaićeva bolnica, gdje ga čekaju njegove omiljene prijateljice - sestre i liječnice!

Baš poput omiljenog superjunaka Spidermana svaki dan ovaj dječak, sve oko sebe uči što je hrabrost!

"Mislim da su oni dosta hrabri, da mogu izdržat dosta. Čak i jedan dio toga u sebi drže boli, ne pokazuju uopće kad ih boli“, kaže Patrikov tata Lovro.

Tomislav je kateter, vrećice i sonde upoznao još kao beba

Još jedan dječak koji zaslužuje medalju za junaštvo. Tomislav. Dječak kojemu je od rođenja ustanovljen sindrom kratkog tankog crijeva. Komplicira mu taj sindrom život već punih 13 godina. Ne zna što znači imati normalnu i urednu stolicu. Kateter, vrećice i sonde rekviziti su koje je upoznao još kao beba.

"Tomislav je nešto posebno! On je takav borac da je od prvog dana, i kao beba i kao dijete i za vrijeme odrastanja i svega.. teški pozitivac! Nikada nećete čuti da njega nešto boli, da mu nešto smeta i kad sam znala i plakat i reći 'ja više ne mogu' on mi je znao dignut glavu i reći mama ti to možeš! Onda kada tebi taj borac kaže ispred tebe ti to možeš, a on tu bol podnosi onda se pogledam i shvatim: onda sam ja kukavica. I onda ti daje potporu - idemo dalje", kaže Ivana Bebek, Tomislavova majka.

Na pitanje je li ga strah igle i svega drugoga, Tomislav odgovara s "pih". Bilo ga je, kaže, možda strah na početku, ali je s godinama naviknuo na sve. "Meni je to postalo smiješno", kaže i dodaje da ga samo ponekad pecka kad stavlja braunilu.

Dijelovi bolničke opreme, njegovim roditeljima su kućni inventar. Svake večeri svog Tomu priključe na parenteralnu prehranu koja nadomješta sve što je njegovom organizmu potrebno.



Jutra im, umjesto prvom kavom- započinju isključivanjem sina s aparata koji mu život znači.



Sve su to morali naučiti kako bi on mogao izaći iz bolnice i doći kući. Iako je u bolnici proveo pola života i kaže kako su mu to najljepše uspomene.

A od svih (medicinskih) sestara koje neizmjerno voli, Tomislav priznaje da mu je najdraža njegova sestra Katarina, tinejdžerica koja se od naših kamera sramežljivo skrivala, ali o tome kakva je uistinu, vjerovat ćemo Tomi na riječ! A on za nju kaže da je anđeo.

Da nema sonde na njegovu licu, teško bi se moglo reći da Tomu nešto muči. On se životu smije, bez obzira što mu život servira. Svaki je dan, kaže njegov tata, novi početak i sve ružno od jučer- on zaboravi. Jedino što mu nedostaje su druženja s prijateljima. U školi su, požalio nam se, prema njemu znali biti zli. Kaže da znaju bježati od njega jer misle da ono što on ima može prijeći na drugoga. Ali ne curice. Za njih kaže da su sve dobre, a jedna mu se čak i sviđa, priznaje.

Iako se simpatijom sam pohvalio, zbog treme nastao je problemčić – nije se mogao sjetiti njezina imena. A iako se imena djevojčice nije mogao sjetiti, omiljenog superjunaka je ispalio kao iz topa! Za Tomislava je superjunak – spužva Bob. Kaže da se ne bori protiv zla, ali rješava svađe.



Ipak, kada je Tomo malo bolje promislio, zaključio je da, kada bi mogao birati- bio bi poput Batmana! Jer je on sposoban, pametan i snažan!

Tina na svojim trogodišnjim leđima već nosi velik teret

Tina Ignjac ima tek tri godine, a na njezinim malenim leđima već je velik teret - dijagnoza kroničnog zatajenja bubrega zbog koje svake večeri na dijalizi. Volonter Bruno Grošić joj je u bolnici postao najbolji prijatelj s kojim svakodnevno gleda svoj najdraži crtić - Peppu prašćića, koja je baš poput nje- smiješna i razigrana! Ali čak i od Peppe, draže joj je vrijeme koje provodi s Brunom u parkiću- kada traže mrave i bubice!

"Tina je jednom riječju - šefica! za Tinu svi u bolnici znaju, Tina dirigira svim sestrama, doktorima, jako je vesela, pametna za svoje godine i jako vedra", priča o Bruno o svojoj prijateljici.

Neustrašiva djevojčica bolnicu smatra svojim drugim domom, pa tako i sve što pregledi i terapije podrazumijevaju- njoj ne stvara baš nikakav problem!

"Ne boji se ni kad dobije u batak injekciju, kako ona to zove, niti kada prima kalij, niti kada joj se mjeri tlak. Njoj je to zapravo svakodnevica", kaže Bruno.

Na jedan dan bili su ono što oni i jesu

Način na koji oni žive - nije lak. Niti za njih, niti za njihove obitelji. Svaki je dan nova borba, iščekivanje što će život donijeti. Rijetko kada oni mogu biti - samo djeca.

Zato im je ekipa Provjerneog odlučila malo preokrenuti svakodnevicu i omogućiti im da barem na jedan dan budu samo razigrana djeca, u ulozi omiljenih likova iz crtanih filmova.



Na jedan dan odjenuli smo ih u ono što oni i jesu - superheroji! Možda manji, ali stvarniji i daleko hrabriji od junaka s filmskog platna.

I ako ćete možda reći da Peppa ne pripada u ovu kategoriju, Tina se s vama ne bi složila.



