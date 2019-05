Jedan od najnoviji članova Hajduka izazvao je oduševljenje u Splitu. Kako i ne bi, kad je u pitanju Papa Franjo. Naime, poglavar Katoličke crkve osobno je dobio člansku iskaznicu Hajduka.

Mladi primoštenski vatrogasac Josip Jadrijević drugi put u dvije godine uspio je susresti papu Franju, a Prvog svibnja uručio mu je poseban poklon – člansku iskaznicu Hajduka.

"Papa je bio zadovoljan, papa je bio sretan. Ja sam rekao: 'Ja vam imam čast to dati', a on meni kaže: 'Ja imam čast primiti je'. Bio sam oduševljen, a nadam se da će biti i cijela Torcida jer sada definitivno ima jednog zagovornika koji će u mislima biti s njima", rekao je Jadrijević.

Dres splitskog kluba poklonio mu je prilikom prvog susreta.

"Onda smo u šali govorili, jer je stanje na ljestvici bilo takvo kakvo je, da bi se mogao papa i pomoliti za Hajduka. On se nasmijao i to mu je bilo vrlo drago. Htio je znati nešto više o Hajduku, pogotovo kad sam mu rekao da klub ima stogodišnju tradiciju", ispričao je Jadrijević.

"To je samo još jedan pokazatelj onoga što su ljudi spremni napraviti iz ljubavi prema Hajduku", rekao je trener Hajduka Siniša Oreščanin.

Jadrijević je papi uručio i fotografiju kipa Gospe od Loreta. Nada se da će do njihova trećeg susreta doći u Hrvatskoj.

"Ja sam mu rekao: 'Zar ne bi bilo lijepo da se ovdje vidimo?' On se nasmijao i rekao: 'Zašto ne? Sve je moguće.'", rekao je Jadrijević.

Aktualna sezona jedna je od rezultatski najlošijih u povijesti kluba. No to se nije odrazilo na broj članova. Iskaznicu kakvu je dobio i papa Franjo do danas je zatražilo i platilo više od 24 tisuće navijača.

