Pao je maturu jer je esej napisao velikim tiskanim slovima: "Sustav ga je ispljunuo i dao mu kaznu kao da je porazbijao pola škole"

Maturant Graditeljske tehničke škole u Zagrebu Rikard Friganović neće upisati Arhitektonski fakultet jer je pao maturu. Razlog pada pomalo je bizaran. Mladić je, naime, esej pisao velikim tiskanim slovima, a komisija je neumoljiva i to smatra nedovoljnim za prolaz, piše Jutarnji list.

Rikard je na prijamnom ispitu za studij arhitekture bio četvrti na listi od petsto prijavljenih. Ruđer Friganović, Rikardov otac, kaže da je svjestan da je sin napravio grešku, ali smatra da je mjera prerigorozna.

"On ima ružan rukopis i cijelo školovanje profesori mu to govore. Rekao nam je da se prepao da neće biti čitljivo, što je također jedan od propisa za pisanje mature. Uoči pisanja odlučio je da je pametnije da piše tako. I mi smo se naljutili što je tako napravio i ne kažem da nije pogriješio, ali velika je slova pravilno istaknuo, ima interpunkcije, a Glembajevi, koji su bili tema, baš su drama koja mu je sjela.

Strašno mi je žao da od šampiona i dečka koji je uvijek odličan ili najmanje vrlo dobar sad ispada ponavljač godine", govori tata i dodaje da su mu mogli uzeti 10, 20, 30 posto od rezultata, a ne talentiranom mladiću tako srušiti snove.

Kaže kako su se žalili, ali da su im šturo odgovorili da se mladić nije držao propisa. "To nije napravio da mulja. Problem je posljedica/kazna koja je drakonska i potpuno nerazmjerna grijehu. On je de facto osuđen na gubitak godine jer nije pisao nekakvim slovima. Gubitak godine u obrazovnom sustavu najviša je moguća kazna koja se primjenjuje u najtežim slučajevima, a on je to dobio preko noći jer je koristio pogrešan font.

Esej je u biti gramatički i leksički ispravan. Sustav je mog sina ispljunuo i dao histeričnu kaznu kao da je pijan porazbijao pola škole. Što njih briga. Njima je on jedan promil, a meni i sebi je sto posto", prepričava razočarani otac.

Pročitajte i ovo Sramotno Temperature otišle nebu pod oblake, a neka sela na glinskom području danima nemaju vodu: "Užas. Rekli su nam da ne znaju gdje je kvar"

Žalili su se i Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Napisali su im da je Rikard vjerovao da će pisanjem eseja velikim tiskanim slovima napisati pregledniji i uredniji esej, a osobito što je bio upoznat i možda uplašen prigovorima profesora da ima teško čitljiv rukopis i da istovremeno neće povrijediti pravila o pisanju eseja iz Ispitnog kataloga. Prigovor mu nije uvažen.

"Esej se neće vrednovati ako je esej napisan velikim tiskanim slovima. Prigovor se odbija", stoji kratko u odgovoru Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.