Popularni, posebni, jednostavno opojni... Budite sigurni da slijede trenuci koji se pamte. Često se može čuti da su esencija ženstvenosti, s golemom dozom tajanstvenosti, ali nemoguće ih je ne primijetiti.

Diane – parfemska voda za žene



„Ovako miriše ljubav!” nerijetko je prvi dojam koji Diane ostavlja. Mi bismo rekli: ljubav na prvi udisaj. Ne bismo pogriješili ni kada bismo rekli da je to ljubav na prvi pogled, jer bočica u kojoj se nalazi ova esencija ženstvenosti nalikuje na ljubavni napitak, a upravo tako i djeluje. Strastveni spoj nota kreira najljepšu parfemsku melodiju koja ne jenjava i ispunjava svaku priliku vašim novim osobnim mirisnim pečatom.



Za koga je Diane: Diane kao prava dama ne otkriva baš sve svoje tajne… Note, one koje su poznate dovoljne su da se zauvijek zaljubite. Pod kožu se zatim uvlače osnovne note, puderasta toplina i tajnoviti zagrljaj u koji su ušuškani pačuli i vetiver, s nježnošću spajajući snagu i odvažnost.



Jedan od onih parfema koji je u rangu s parfemima svjetski poznatih brandova. Njegov osvježavajući miris opit će svakog prolaznika te ostati na koži čak i nakon tuširanja!



Livera – Miris koji opija zavodljivošću



U ovoj neodoljivoj mirisnoj kreaciji nalazi se spoj dva ikonična cvijeta. Vrtna ruža, koja podsjeća na modernu ženstvenost, isprepliće nježnost svojih latica i prozračnost mirisnih nota s delikatnim jasminom. Cvjetna kompozicija, na prvi miris zavodljiva i snažna, postepeno se pretvara u pravi romantični miris kojemu ne mogu odoljeti ni oni kojima miris ruže nije omiljeni.



Za koga je Livera: Djevojke i žene, svih generacija, koje samopouzdano nose svoju ženstvenost i ne srame se biti zavodljive, usudimo se čak reći i fatalne. One žele miris koji će učiniti da se osjećaju dobro, moćno i atraktivno. Čak i dizajn bočice, s detaljima zavodljive čipke, šalje jasnu poruku kome je ovaj miris namijenjen.

PR Foto: PR



Savjet plus: Za još veći efekt zavodljivosti, raspršite po pulsnim točkama tijela za dugotrajniji i postojaniji miris: po vratu, dekolteu i zapešću, iza ušiju i koljena, po površini kose. Nemojte trljati zapešća jer se tako oštećuju mirisne molekule i slabi postojanost mirisa.



