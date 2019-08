Amaterska utrka autohtonih neretvanskih plovila, Maraton lađa, održava se u subotu po 22. put, a na ruti dugoj 22,5 kilomenara od Metkovića, preko Opuzena do Ploča natjecat će se 28 lađarskih posada.

Kulturna, sportska i turistička manifestacija koja svake godine u Metkoviću i Pločama, ali i diljem natjecateljske rute, okupi oko 10 tisuća posjetitelja započinje svake godine druge subote u kolovozu. Očekuje se će se i ove godine na njoj okupiti mnoštvo posjetitelja te 300-tinjak sudionika.

Minutu prije 17 sati lađarske će posade, svaka sastavljena od bubnjara, kormilara te deset veslača, krenuti rutom koji najbolji među njima prođu za nešto više od dva sata. Prolazi se od mosta u Metkoviću, preko Opuzena do centra Ploča.

Sve posade plove na istovjetnim lađama, napravljenima po uzoru na autohtona plovila koja su stotinama godina u dolini Neretve služila kao osnovno sredstvo za prijevoz tereta. Razlika između tradicionalnih i maratonskih lađa u tome je što su potonje plastificirane, zbog lakšeg održavanja.

Cilj Maratona lađa koji organizira Udruga lađara Neretve očuvanje je tradicije i identiteta. Udruga na svojim mrežnim stranicama ističe da je lađa u neretvanskoj dolini, zbog loših cesta, u prošlosti bila glavno prijevozno sredstvo.

"U njoj se rađalo i umiralo", navode, dodajući da je organizacija maratona ideja Milojka Glasovića iz Opuzena, koji je to plovilo i njegovu tradiciju htio sačuvati od zaborava.

Tradicionalno, lađa je građena od kvalitetnog drva, ima oblik lista, može prevesti od 30 do 35 osoba te do tri i pol tone tereta, i potrajati od 80 do 100 godina.

Na 22. Maratonu lađa sudjelovat će 28 ekipa, od kojih je nekoliko debitantskih, dok je utrka i prilika kominskim Gusarima da opravdaju status najtrofejnije posade natjecanja s ukupno 13 osvojenih medalja.

Ta je ekipa prošle godine ostvarila najlošiji rezultat posljednjih deset godina, osvojivši treće mjesto, dok je prvo pripalo posadi Stablina iz Ploča, a drugo mjesto posadi Argo iz Bjelovara.

Iako nisu stanovnici doline Neretve, ekipi Argo to je bila druga srebrna medalja po redu, dok je o njihovoj pobjedi na Maratonsku lađa 2016. godine snimljen i dokumentarni film.

Uz novčane nagrade, prve tri pobjedničke ekipe dobivaju medalje, zlato, srebro i broncu, a najbolja ekipa osvaja i pobjednički brončani štit kneza Domagoja i manji štit u trajno vlasništvo.

Natjecanje je dobilo internacionalni karakter kada je odlučeno da uz žitelje Neretve i potomaka iseljenika iz tog kraja, na Maratonu lađa mogu sudjelovati iz drugih mjesta i država. Do sada su, od posada Hrvata iz inozemstva nastupali potomci iseljenika iz Australije, ekipa hrvatske manjine u Italiji iz pokrajine Mollisse, ekipa Salašari Somborski iz Srbije te više ekipa iz susjedne BiH.

Prve lađe na cilju očekuju se poslije 19 sati, a nakon dodjela odličja i nagrada predviđen je kulturno-zabavni program. (Hina)