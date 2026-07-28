Ova balkanska država uvodi vize za Ruse, evo kada odluka stupa na snagu

Ruski državljani od 1. studenog za ulazak u Crnu Goru trebat će imati vizu s obzirom na to da Crna Gora pooštrava kontrolu granica u skladu s pravilima EU-a, čijom članicom želi postati.

"Državljani zemalja čiji vizni režimi nisu prethodno usklađeni s onim Europske unije (Bjelorusija, Kina, Rusija, Saudijska Arabija i Turska) trebat će imati vizu za ulazak u Crnu Goru od 1. studenog 2026.", izvijestilo je crnogorsko Ministarstvo vanjskih poslova.

Masovni dolasci Rusa prethodnih godina

Crna Gora je godinama bila jedna od posljednjih europskih država u koju su ruski državljani mogli, na period od 30 dana, ući bez vize, što je rezultiralo masovnim dolascima Rusa koji se protive ratu koji je njihova zemlja pokrenula protiv Ukrajine 2022., piše Moscow Times.

Prema pisanju lokalnih medija, na proljeće je 14.000 od registriranih 21.000 Rusa napustilo Crnu Goru, nakon najave Podgorice da uvede vizni režim.

Uveli euro još 2002.

Da bi olakšalo postupak dobijanja vize, crnogorsko ministarstvo je najavilo da u budućnosti planira uvesti sistem e-viza.

Crna Gora je aplicirala za članstvo u EU-u 2008., a još 2002. je uvela euro. Tijekom godina, slijedila je odluke EU-a uvodeći financijska ograničenja i zabrane putovanje za Ruse, nakon ruske aneksije ukrajinskog Krima 2014., kao i nakon potpune invazije na Ukrajinu 2022.