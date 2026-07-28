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OŠTRIJA KONTROLA GRANICA

Ova balkanska država uvodi vize za Ruse, evo kada odluka stupa na snagu

PišeV. Mo., 28. srpnja 2026. @ 09:32 komentari
Ilustracija/Ruska putovnica
Ilustracija/Ruska putovnica Foto: Dmitry Yagodkin / TASS / Profimedia
Oštriji vizni režim uvodi se kako bi se Crna Gora uskladila s pravilima EU-a, čijom članicom želi postati.
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