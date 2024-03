Otvorenje Festivala svjetla 2024. na premijernoj lokaciji: Svjetlosne instalacije uskoro će obasjati 24 mjesta diljem Zagreba

Festival svjetla Zagreb iz godine u godinu oduševljava nas kreativnim svjetlosnim instalacijama brojnih umjetnika zbog kojih rado izlazimo na ulice i upijamo čaroliju koju stvara spoj umjetnosti, arhitekture, dizajna i zabave. Otvorenje ovog spektakla počet će na novoj lokaciji koju do sada nismo imali prilike vidjeti u sklopu njihova programa.

Festival svjetla Zagreb (Foto: Dubravko Miloslavić)

"S velikim veseljem pozivam sve na otvorenje Festivala svjetla Zagreb uz 3D mapping koje će se održati srijedu, 20. ožujka u 19:00 sati na lokaciji koja se premijerno predstavlja – Trgu Marka Marulića. Kao i prijašnjih godina, Festival će biti otvoren od 18 do 23 sata, a ulazak na sve programe je besplatan. Festival svjetla Zagreb, koji TZGZ organizira od 2017. godine, više je od samog događaja – to je prilika da istražimo nove dijelove grada koji su uključeni u ovogodišnji program, kao i da se povežemo s drugim gradovima te zemljama. Naime, Festival njeguje međunarodni karakter pa smo tako ostvarili suradnju s umjetnicima iz Austrije, Francuske, Njemačke, Slovačke i Španjolske, a vesele nas i hrvatska gostovanja iz Pule i Šibenika", izjavila je direktorica Turističke zajednice grada Zagreba, Martina Bienenfeld.

Festival svjetla Zagreb (Foto: S. Cerić Kovačević)

Ove godine Festival svjetla nosi posebnu poruku – onu o očuvanju planeta Zemlje, pa će tako na 15 minuta 23. ožujka, s početkom u 20:30, ugasiti sve svjetlosne instalacije kako bi podržali jedan od najvećih globalnih pokreta "Sat za planet Zemlju" i tako iskazali solidarnost prema jedinom domu koji svi dijelimo i volimo.

Jedna od instalacija koje definitivno ne smijete propustiti je geometrijska projekcija Ritam i mjera svjetlosti španjolskog umjetnika Javiera Riere na Trgu kralja Tomislava koji će uz pomoć igre svjetla preobraziti jednu od naših najljepših građevina – Umjetnički paviljon – i obući je u novo geometrijsko ruho koje do sada nismo na njoj vidjeli.

Festival svjetla Zagreb (Foto: M. Tomaš)

Tu su i vrckave Krijesnice na Trgu Mažuranića, UNIVERSUM u Gajevoj ulici slovačkog svjetlosnog dizajnera te dinamična instalacija Za Mir! u parku Ribnjak koja počinje kao lagana šetnja i pretvara se u trk, a najmlađe će zasigurno najviše oduševiti čarobni svjetlucavi balončići na Zrinjevcu i neonsko igralište na Dubravkinu putu koje poziva na igru i razvija maštu.

U moru novih instalacija, Festival svjetla donosi i dvije koje su posjetiteljima već dobro poznate – Procvat i Tajni život šuma koje će se nalaziti na lokacijama između Aleksandrovih stuba i kina Tuškanac te u Parku šumi Tuškanac. Ipak, nije riječ o potpuno istim instalacijama, već će one biti predstavljene u potpuno novom ruhu, a kako će to izgledati, morat ćemo provjeriti sami.

Festival svjetla Zagreb (Foto: J. Duval)

Ovo su samo neke od 29 zanimljivih, interaktivnih i očaravajućih svjetlosnih instalacija u kojima ćemo moći uživati od 20. do 24. ožujka kada će Zagreb postati pravo umjetničko platno obojeno čarobnim bojama svjetlosnih instalacija Festivala svjetla Zagreb koje će očarati sve prisutne. Taj spektakl koji čini pravu invaziju na naša osjetila i oduševljava kreativnošću umjetnika pravi je vjesnik proljeća koji se nikako ne smije propustiti.

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom Turistička zajednica grada Zagreba po najvišim profesionalnim standardima.