Employer branding tema je kojoj se u posljednje vrijeme okreće sve više organizacija i tvrtki s ciljem izgradnje korporativnog imidža te jačanja strategije privlačenja i zadržavanja zaposlenika.

Employer branding možemo nazvati i modelom pomoću kojeg tvrtke upravljaju nizom poslovnih segmenata kako bi se istaknule kao atraktivno mjesto za rad i poželjan poslodavac, kako svojim trenutnim zaposlenicima tako i onim budućim.

Tvrtke koje sustavno upravljaju svojim brendom poslodavca znatno su uspješnije u ostvarivanju poslovnih ciljeva. Možemo reći da je učinkovitije privlačenje talenata i zadržavanje zaposlenika, kao i kreiranje pozitivnih radnih iskustva na svim razinama danas postalo obavezan dio upravljanja strategijom uspješnog poslodavca. Najbolji rezultati u tom području se postižu ako se navedene aktivnosti usklade i s potrebama zaposlenika, korporativnim brandom, kulturom i ciljevima tvrtke.

Ove godine tražimo najbolje aktivnosti na regionalnoj razini



Poslodavci se posljednjih godina ciljanim kampanjama u segmentu employer brandinga sve snažnije pozicioniraju, kako na hrvatskom tako i na regionalnom tržištu rada. CareerCentar je prepoznao vrijednost takvih aktivnosti te 2019. godine pokrenuo projekt Croatia's Best Employer Brand Awards. Projekt se održava već treću godinu, ali ove godine prvi put u regionalnoj konkurenciji.



"Ovim projektom želimo povećati razumijevanje i važnost teme upravljanja employer brandom jer to područje obuhvaća napore i aktivnosti usmjerene na stvaranje boljih radnih mjesta i tvrtki u koje će zaposlenici željeti doći i ostati raditi. Danas je dobar employer branding glavni izvor konkurentnosti na tržištu rada, a naša je uloga istaknuti uspješne pojedince i tvrtke koje će dobrim primjerima inspirirati druge poslodavce. Također cilj nam je zajedno s tvrtkama raditi na razvoju znanja i talenata u području upravljanja brendom poslodavca, a nagrade će doći kao priznanje da to sve radimo s ispravnom svrhom - povećanjem zadovoljstva zaposlenika i uspješnim ostvarivanjem poslovnih ciljeva. Nas su same tvrtke i njihove aktivnosti usmjerile na razvoj ovog projekta te će ove godine projekt biti prisutan na regionalnom nivou.", istaknuo je Vladimir Benić, osnivač Best Employer Brand Awards programa.

Na ovo regionalno natjecanje mogu se prijaviti tvrtke iz 8 zemalja: Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Mađarske, Kosova, Sjeverne Makedonija, Srbije, Slovenije i Hrvatske. Glavna nagrada je Grand Prix Adria, a bit će dodijeljen i Grand Prix za svaku pojedinu zemlju.

Nova kategorija – People's Voice Award



Posebna novost ove godine je People’s Voice Award, nagrada koja će biti dodijeljena na temelju kratkih video prezentacija poslodavaca, a pobjednici u segmentu velikih, srednjih i malih tvrtki bit će odabrani javnim online glasanjem. Prijava na ovu kategoriju za sve poslodavce je besplatna, a prijave su moguće do 31. kolovoza 2021. godine, nakon čega slijedi javno online glasanje. Vjerujemo da ćemo kroz ovu kategoriju upoznati mnoge zanimljive tvrtke, timove, prakse i aktivnosti koje utječu na stvaranje odličnih iskustava talenata i zaposlenika.

Najava prve regionalne employer brand konferencije

Još jedna od novosti ove godine je Employer Branding Connect konferencija koja će biti održana 3. prosinca 2021. godine. Predavači konferencije bit će istaknuti međunarodni stručnjaci iz područja upravljanja brandom poslodavca, kao što su James Ellis iz Sjedinjenih Američkih Država, Charu Malhotra s iskustvima iz Unilevera i Ferrera, Claudia Tattanelli višegodišnja glavna direktorica Universuma za SAD i Aziju, Tina Miličić iz Atlantic Grupe kao pobjednica nagrade za najbolju employer brand managericu te Faye Woodhead, višegodišnja glavna direktorica za employer branding u Deutsche Bank. Ovo je i prva prilika povezati se s regionalnim stručnjacima u ovom području, a svi polaznici konferencije mogu ostati i na svečanoj dodjeli ceremonije nagrada koja će se održati isti dan u večernjem terminu.

Prijave su otvorene, proglašenje najboljih u prosincu



Osim Grand Prix nagrada za svaku pojedinu zemlju te People's Voice Award nagrade, dodijelit će se 20 nagrada najboljim tvrtkama u regiji. Nagrade su podijeljene prema vrstama aktivnosti, veličini tvrtke i sektoru odnosno industriji poslovanja, a nagrađuju se i najbolji regionalni employer brand tim te employer brand manager/ica. Sve pristigle prijave razmotrit će međunarodni žiri kojeg čine cijenjeni stručnjaci, konzultanti i profesori u području ljudskih resursa te strateškog upravljanja brendom poslodavca iz cijele regije.



Prijave su otvorene od danas do 1. listopada 2021. godine, a tvrtke mogu prijaviti više projekata i aktivnosti u različitim kategorijama, čime ujedno i povećavaju izglede za osvajanjem Grand Prix nagrade.



Projekt organizira vodeća regionalna platforma za online testiranje CareerCentar, medijski portal TalentBrief uz medijsko pokroviteljstvo NovaTV i Dnevnik.hr portala.



Proglašenje pobjednika prvih regionalnih „Best Employer Brand Awards Adria 2021“ nagrada održat će se na svečanoj završnoj ceremoniji 3. prosinca 2021. godine, a više informacija pronađite na službenoj web stranici.