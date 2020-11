U Trogiru se, u sklopu shopping centra Marisa, otvorio novi Fitness centar 17, a ono što je najbitnije je upravo činjenica da je to prvi javan prostor u Hrvatskoj koji je u potpunosti dezinficiran revolucionarnim truu original airom.

Osjećaj sigurnosti je nešto čemu ovih dana posebno težimo. Kada biste znali da je neki zatvoren, a opet javan prostor u potpunosti siguran za vaš boravak ondje, tada bi i osjećaj sigurnosti bio puno veći. Prostori poput bolnica, škola, vrtića, raznih trgovina, salona, teretana, banaka, shopping centara, mjesta su koja svakodnevno posjećujemo, ali s obzirom na trenutnu pandemiju, na tim mjestima se zadržavamo sve kraće, a maske su neophodan dodatak koji pri ulasku u svaki od navedenih prostora, moramo nositi.

Fitness centar 17 - 2 (Foto: PR)

U Trogiru se, u sklopu shopping centra Marisa, otvorio novi Fitness centar 17, a ono što je najbitnije je upravo činjenica da je to prvi javan prostor u Hrvatskoj koji je u potpunosti dezinficiran truu original airom. Samim time, kompletno je zaštićena od bakterija, virusa i alergena. Riječ je o revolucionarnoj dugotrajnoj dezinfekciji koja je odnedavno dostupna u Hrvatskoj i koja je svojim prisustvom privukla pozornost javnosti. „truu original air“ i „truu original air pro“, pružaju mogućnost da se uz pomoć dugotrajne dezinfekcije, djeluje protiv mikroba na svim površinama, baš kao i u zraku koji udišemo. Fitness centar 17, opremljen je Life fitness spravama, a moderno uređenje krade pažnju već pri samom ulasku u prostor. Zanimljivo je da se na samom ulazu nalaze termalne kamere koje mjere temperaturu posjetitelja, što je u ovom trenutku, poprilično bitno. Također, unutar teretane je moguće konzumirati potpuno pročišćenu truu water – vodu, u bilo kojem trenutku.

„truu original air“ i „truu original air pro“, mogu se nanijeti na svaku površinu bez obzira na to radi li se o betonu, staklu, keramici, drvu, metalu ili čak tekstilu. Baziraju se na vodi koja isparava. Nakon što voda ispari, na površini ostaje mikroskopski tanki sloj koji može djelovati godinama. Upravo je tom metodom osigurana novootvoreni Fitness centar 17, u kojoj će svačiji boravak biti i više nego siguran. Savršen pogled na more, učinit će svako vježbanje još ljepšim, a prekrasno dizajnirane kupaone i svlačionice, kao i sam prostor za vježbanje, upotpunjeni su popularnim industrijskim stilom. Ono što je najbitnije je to, da je ovako prekrasan interijer, zapravo u potpunosti siguran i da je u njemu garantirana najviša razina sigurnosti kroz revolucionarnu dezinfekciju.

Fitness centar 17 - 5 Foto: PR

U Fitness centru 17, prvom javnom prostoru u Hrvatskoj koji je zaštićen na ovaj način, jednostavno nema mjesta za strah, a osjećaj sigurnosti neće izostati. Ostanite zaštićeni od svih vrsta štetnih tvari uz pomoć nevidljivih i ekološki prihvatljivih premaza na bazi vode, koji efektivno djeluju 24 sati u danu, 7 dana u tjednu. I to do nekoliko godina! Adresa na kojoj se nalazi teretana iz snova je ulica Kardinala Alojzija Stepinca 112, Trogir, a više o Fitness centru 17 pogledajte ovdje.

Fitness centar 17 - 10 (Foto: PR)

Fitness centar 17 možete i zapratiti na društvenim mrežama:

